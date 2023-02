Final Fantasy : les 10 meilleures bandes-son de la série

Nul doute que la franchise Final Fantasy est la plus populaire parmi les JRPG, un véritable monument du jeu vidéo qui suscite d’énormes attentes à chaque épisode, sans oublier pour ses nombreux spin-offs. Le futur Final Fantasy XVI en est d’ailleurs une preuve puisqu’il est l’une des plus grosses attentes de cette année 2023. Chacun a ses préférés et certains sont considérés comme moins bons que d’autres, ce qui est toujours la cause de nombreux débats, mais il y a un domaine qui a gardé une certaine constance au fil des années avec toujours des productions de qualité : nous voulons bien sûr parler de la musique des jeux Final Fantasy.

Nobuo Uematsu, Yoko Shimomura, Masashi Hamauzu, Takeharu Ishimoto, Hitoshi Sakimoto ou encore Masayoshi Soken, de très grands compositeurs japonais illustres ont donné vie à ces jeux à travers leurs créations musicales, si bien que la plupart des OST de la saga sont aujourd’hui cultes. Leur popularité est telle que Square Enix a pu se permettre de sortir un jeu de rythme comptant sur l’engouement autour de ces musiques avec Theatrhythm Final Fantasy en 2012 sur 3DS.

Le 16 février 2023, Theatrhythm: Final Bar Line a repris le flambeau sur Switch en allant beaucoup plus loin puisque le soft puise également dans les autres licences phares de Square Enix, sans oublier avec des DLC qui vont bien pour faire craquer n’importe quel fan. A l’occasion de cet hommage aux compositions de ces JRPG, nous vous proposons un top 10 des meilleures bandes-son de la saga Final Fantasy. Un top réalisé via un sondage dans notre propre équipe, à choix multiples, et qui est donc forcément sujet à débat (n’hésitez pas à nous dire qu’on a tort, ou qu’au contraire, on prône le bon goût).

Même si chacun a ses morceaux préférés et que vous ne serez pas forcément d’accord avec notre classement, nous avons tenté une approche où l’on prend en compte la totalité des morceaux de chaque bande originale. Voici donc les 10 meilleures bandes originales des Final Fantasy.

10. Final Fantasy IV

On commence ce top 10 avec le plus grand compositeur et contributeur de la série Final Fantasy, Nobuo Uematsu. En dixième position, nous saluons son travail sur Final Fantasy IV, un opus qui introduira d’importantes innovations pour la série et qui reste aujourd’hui un classique du jeu de rôle japonais. Si l’on peut citer les morceaux les plus marquants tels que « Theme of Love » ou « The Final Battle », l’entièreté de la bande-son est de très haut vol et reste parmi les préférés du public japonais.

9. Final Fantasy XII

Hitoshi Sakimoto n’a pas participé à beaucoup de projets autour de Final Fantasy, mais il aura marqué les esprits avec son travail sur Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII. On évoque souvent les inspirations du jeu qui empruntent beaucoup aux films Star Wars et cela se ressent également à travers sa musique qui fait de jolis clins d’oeil à John Williams. On peut également citer la très belle chanson « Kiss me Goodbye » interprétée par Angela Aki et composée par Nobuo Uematsu.

8. Final Fantasy XIII

Après son travail sur Dirge of Cerberus et Final Fantasy X aux côtés de Uematsu, Masashi Hamauzu signe ici sa première bande-son en solo sur un opus principal de la franchise. Même si Final Fantasy XIII a reçu un accueil plus ou moins mitigé à l’époque, le changement de style opéré par la musique n’a pas du tout été décevant. Les thèmes de combat en particulier sont très innovants pour la série. Comment ne pas fredonner « Blinded by Light » après des heures de farm sur Gran Pulse…

7. Final Fantasy VI

Il s’agit sans doute de l’un des travaux les plus marquants et créatifs de Nobuo Uematsu qui parvient à proposer une belle palette de compositions avec énormément de thèmes pour chaque personnage, « Terra’s Theme » en tête. Il signe également l’une des musiques de boss final les plus marquantes de la série avec « Dancing Mad » qui rivalise même avec le célèbre « One-Winged Angel » du septième opus. N’oublions pas non plus l’un des moments les plus mémorables du jeu avec l’opéra « Maria et Draco ».

6. Final Fantasy XV

Comme pour Final Fantasy XIII, nous sommes également devant un jeu qui a divisé à sa sortie sauf en ce qui concerne la bande-son signée par Yoko Shomomura. La compositrice de la saga Kingdom Hearts a montré qu’elle pouvait faire des merveilles avec la licence phare de Square Enix. « Valse di Fantastica », « Veiled in Black », « Apocalypsis Noctic », « Omnis Lacrima »… en bref trop de morceaux incroyables pour tous les citer.

5. Final Fantasy VIII

Final Fantasy VIII a été sans doute le plus difficile à positionner tant l’appréciation de sa musique est intimement liée à celle du jeu dans sa globalité qui, aujourd’hui encore, divise une grande partie des fans. En tout cas, on ne peut pas nier les fulgurances musicales signées Nobuo Uematsu telles que « Liberi Fatali » , « The Man with the Machine Gun » et «Eyes on me ».

4. Final Fantasy IX

Il s’agit là de la dernière bande-son composée entièrement par le maître Nobuo Uematsu. Malgré le retour à une ambiance heroic-fantasy plus traditionnelle, Final Fantasy IX est bourré de musiques relaxantes, colorées, et celles emplies d’émotions qui accompagnent parfaitement les grands moments du JRPG. « Vamo Alla Flamenco », « You’re Not Alone », « Loss of me », « Crossing those Hills »… la bande-son embarque un tas de morceaux marquants.

3. Final Fantasy X

Si Final Fantasy X est l’un des Final Fantasy préférés des fans, c’est aussi grâce à sa musique. La bande originale est toutefois signée par un trio : Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu et Junya Nakano. Le compositeur historique signe tout de même bon nombre de musiques cultes à commencer par « To Zanarkand », qui a de quoi nous coller quelques frissons à chaque réécoute. Musique d’exploration, de combat, de boss, de scènes marquantes, on a ici une incroyable diversité musicale avec des tas de mélodies marquantes au possible.

2. Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV est sans doute un peu à part dans cette liste par son statut de MMORPG, toutefois sa grande longévité n’a jamais eu raison du génie de Masayoshi Soken qui enchaîne les pépites musicales à chaque nouvelle extension. Même s’il faut noter la présence de Nobuo Uematsu dans les débuts du jeu, il est indéniable qu’aujourd’hui le style de Soken a conquis les foules. On a d’ailleurs hâte d’entendre son travail sur Final Fantasy XVI qui arrivera cette année 2023, même si on peut déjà se régaler en passant « To The Edge » en boucle.

1. Final Fantasy VII

Sans doute le plus connu et le plus culte, Final Fantasy VII est notre numéro 1 incontesté. La bande-son de Nobuo Uematsu est pratiquement un sans-faute. Nous en avons encore eu la confirmation récemment avec Final Fantasy VII Remake qui s’est même permis de faire évoluer ces morceaux pour qu’ils s’adaptent à notre expérience en tant que joueur. « One Winged Angel » est aujourd’hui l’un des thèmes les plus marquants de cette industrie, mais il ne représente que la surface de l’iceberg. Mention spéciale aux réarrangements de Final Fantasy VII Remake, qui subliment cette bande-son. Un véritable chef-d’œuvre musical du jeu vidéo à n’en pas douter.

Bonus : le Top 5 des meilleures bandes-son pour les spin-offs Final Fantasy

Final Fantasy, c’est aussi ses nombreux spin-offs qui permettent à la licence d’explorer de nouveaux horizons. Cela nous offre souvent des titres sympathiques, voire de véritables bijoux. Bien entendu, la partie musicale n’est jamais négligée et certains font même partie des favoris des fans. Voici donc un petit classement des cinq meilleures bandes originales des spin-offs Final Fantasy :

1) Final Fantasy Tactics

Final Fantasy Tactics, en plus d’être un excellent T-RPG, est bourré de compositions très rafraichissantes et épiques. Sa bande-son orchestrale s’écartait du style des jeux principaux mais offrait une bouffée de fraîcheur magistrale. On doit d’ailleurs cette bande-son à un duo de compositeurs ayant une excellente alchimie : Masaharu Iwata et Hitoshi Sakimoto. Ensemble, ils avaient auparavant travaillé sur Tactics Ogre, c’est dire si cette combinaison de talents fait des étincelles.

2) Crisis Core Final Fantasy 7

Même si pour nous, Takeharu Ishimoto exprime tout son talent sur la licence The Worlds Ends With You, son travail sur Crisis Core Final Fantasy VII n’en reste pas moins exemplaire. Comment ne pas ressentir une nostalgie immense à l’écoute de « The Price of Freedom » ?

3) Final Fantasy Type Zero

Eh oui, encore un jeu avec la patte de Takeharu Ishimoto aux musiques. Final Fantasy Type-0 est très apprécié pour la variété de sa bande-son. Cela va des morceaux orchestraux épiques aux chansons pops (comme « Zero » de Bump of Chicken). La musique parvient à renforcer cette ambiance militaire et guerrière grâce à ses nombreux thèmes pour les personnages ou ses thèmes de boss. Elle peut aussi faire preuve de douceur en dehors des moments intenses.

4) Final Fantasy Mystic Quest

La bande-son de Final Fantasy Mystic Quest est unique en son genre et diffère énormément des autres titres Final Fantasy. Composée par Ryuji Sasai et Yasuhiro Kawakami, elle est souvent considérée comme simple mais pleine de morceaux très entraînants qui collent parfaitement à ce que le jeu veut nous faire vivre. Le premier thème de combat, « Hill of Fate » ou encore « Doom Castle » sont des incontournables.

5) Final Fantasy Crystal Chronicles

Final Fantasy Crystal Chronicles a voulu retranscrire le sentiment de voyage et de découverte. Même si le jeu a clairement des défauts, la bande-son de Kumi Tanioka est parvenue à nous emporter. Là encore, elle dénote fortement avec ce que l’on a l’habitude d’entendre dans la série. Les musiques sont dominées par la douceur et un caractère paisible, de plus le grand nombre d’instruments exotiques utilisés renforcent le côté très nomade du jeu.

C’est à vous de nous donner maintenant en commentaire votre petit top perso, même s’il est bien difficile de départager autant de pistes inoubliables.