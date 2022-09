Nintendo Direct : Voici le résumé complet des annonces (Fire Emblem, Pikmin, Zelda…)

Le Nintendo Direct de cette rentrée était particulièrement attendu étant donné que le seul gros Nintendo Direct de cette année remonte au mois de février. Pas de quoi mettre la pression à Nintendo, qui avait encore quelques surprises à nous révéler pour cette fin d’année et le début d’année 2023, même si la présentation a sous doute été sauvée par deux ou trois titres majeurs. Voici toutes les annonces à retenir de ce Nintendo Direct.

Fire Emblem est de retour

Ce Direct a commencé sur les chapeaux de roues en confirmant l’existence de Fire Emblem Engage, un nouvel épisode qui avait déjà eu droit à quelques fuites ces derniers mois.

On retrouvera ici un protagoniste avec les cheveux bleus et rouges (c’est un style) qui se réveillera d’un très profond sommeil dans le monde d’Helios. Si cet épisode mettra en scène des personnages inédits, on pourra également faire appel à des héros cultes de la saga, comme Marth. Et on a déjà une date de sortie, puisque ce Fire Emblem Engage sera disponible sur Switch dès le 20 janvier 2023.

Venait ensuite la confirmation d’un portage pour It Takes Two, qui arrivera dès le 4 novembre prochain sur Switch. Project Zero: Mask Of the Lunar Eclipse (Fatal Frame) arrivera en Europe pour la première fois au début de l’année 2023 sur Switch et nous a montré un avant-gout de son aventure horrifique.

Xenoblade Chronicles 3 est venu donné des nouvelles de son Pass d’Extension avec sa deuxième vague de contenu, qui sortira le 13 octobre et qui ajoutera des défis en plus mais surtout un nouveau personnage, Ino.

On a ensuite eu droit à quelques annonces rapides où l’on retiendra surtout cet étrange DLC pour Fitness Boxing, qui s’offre un crossover avec Fist of the North Star (oui oui), et l’arrivée de Tunic sur Switch le 27 septembre.

Les remakes de la série des Front Mission sont venus donner quelques nouvelles avec la sortie du premier épisode en novembre, suivie par celle du deuxième épisode en 2023. Front Mission 3 aura aussi droit à son remake plus tard.

Ce Nintendo Direct a aussi été l’occasion de montrer des tas de jeux orientés farming-simulation, à commencer par Story Of Seasons: A Wonderful Life, qui sortira durant l’été 2023.

On retiendra aussi Fae Farm pour ce printemps, ou encore Rune Factory 3 Special pour 2023, sans oublier Various Daylife de Square Enix, disponible dès aujourd’hui.

On préférera retenir Octopath Traveler 2, la suite du RPG qui nous présente un tout nouveau casting de 8 personnages. Parmi les nouveautés, on retiendra l’importance du cycle jour/nuit, et on peut remarquer que le jeu garde son aspect 2D-HD du plus bel effet.

La sortie est prévue pour le 24 février 2023 sur Switch, mais pas seulement, puisqu’il arrivera aussi sur PC, PS4 et PS5.

Si vous aimez les musiques de la saga Final Fantasy, vous serez ravis d’assister au retour de la licence Theatrhythm avec Theatrhythm Final Bar. Cet épisode contiendra 385 musiques et encore plus en DLC avec des musiques d’autres séries, comme Live A Live ou NieR. On pourra aussi en profiter en multijoueur. Ce nouvel opus sera disponible le 16 février 2023.

Mario + The Lapins Crétins est rapidement revenu nous montrer son exploration, mais on l’avait déjà bien vu lors de l’Ubisoft Forward. Pareil pour Just Dance 2023, qui a simplement fait sa pub.

Le Nintendo Switch Online va accueillir une nouvelle série de jeux en provenance de la Nintendo 64 avec d’abord Pilotwings 64, Mario Party et Mario Party 2 en 2022, puis Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080 Snowboarding et Excitebike 64 en 2023.

Mais le plus important, c’est surtout GoldenEye 64 qui reviendra sur Switch, avec du multi online. Le jeu arrivera aussi sur le Game Pass.

Parmi les nouveaux jeux, on notera Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, qui accordera une grande importance aux clés, et qui sortira le 24 février 2023.

Shigeru Miyamoto était aussi présent, non pas pour du Mario, mais pour Pikmin. Après avoir rappelé l’existence de Pikmin Bloom sur smartphones, il a bel et bien annoncé Pikmin 4 avec un premier teaser. On ne verra pas tout de suite de gameplay, mais on sait que le jeu existe, et même qu’il sortira dans le courant de l’année 2023, donc l’attente ne sera plus très longue.

Harvestella s’est démarqué un peu de tous les autres jeux de simulation, mais n’avait pas grand chose de neuf à nous montrer si ce n’est la mise en ligne d’une démo, tout comme Bayonetta 3 qui est passé rapidement pour nous annoncer la mise en ligne d’une longue vidéo de 8 minutes pour mieux savoir à quoi nous attendre.

Parmi les mises à jour de jeux Switch déjà sortis, on retiendra un petit teaser pour la vague 3 des DLC de Mario Kart 8 Deluxe, ou encore l’arrivée du golf dans Nintendo Switch Sports dès cet hiver.

Déjà annoncé, Master Detective Archives: Raincode, que l’on appellera juste Raincode, a montré plus d’images en mouvement. Il s’agit là de la nouvelle licence du créateur de la série Danganronpa, et on incarnera un détective qui luttera contre des démons pour trouver la vérité. Le jeu sortira d’abord sur Switch dès le printemps 2023.

C’était ensuite la fête aux portages avec Resident Evil Village qui s’offre une version Cloud pour le 28 octobre, puis Resident Evil 2 Remake, 3 Remake et VII qui arrivera plus tard cette année. Une démo de Resident Evil Village est d’ores et déjà disponible.

Sifu est venu lui aussi préciser son arrivée sur Switch pour le 8 novembre, tandis que Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a enfin lâché sa date de sortie fixée au 13 décembre.

On remarquera aussi que le JRPG culte Tales of Symphonia Remastered a été annoncé sur Switch, avec une sortie fixée au début d’année 2023. Puis, c’est Kirby’s Return To Dreamland Deluxe qui a montré des images et qui nous fera jouer en coop jusqu’à quatre dès le 24 février 2023.

La surprise du chef, celle que l’on attendait mais que l’on osait plus vraiment espérer, c’est la présentation de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Enfin, non, pardon, ce n’est pas comme cela que le jeu s’appelle. Nintendo a enfin dévoilé le nom de cette suite, qui se nommera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

On a même eu droit à un court trailer dans lequel on voit Link dans les cieux, et où on devine un peu plus la map d’Hyrule. Le bonus que tout le monde attendait : une date a enfin été donnée. Rendez-vous donc le 12 mai 2023 pour découvrir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Switch.

Un Nintendo Direct qui n’était pas toujours passionnant donc, mais qui a su glisser quelques cartouches pour nous réveiller entre deux portages et trois jeux de simulation. On dit merci à Fire Emblem, Pikmin 4 et Zelda donc.