The Witcher : La saison 3 met à jour son casting avec de nouveaux rôles, dont celui de Radovid

Tout ne se passe pas forcément bien en coulisse côté jeux vidéo pour la licence The Witcher, si l’on en croit la récente annonce du report des versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, mais pour la série Netflix, tout semble rouler. La production de la saison 3 a officiellement commencé, et puisque cette nouvelle salve d’épisodes fera intervenir de nouveaux personnages, il fallait s’attendre à ce que de nouveaux acteurs et actrices viennent rejoindre le casting tôt ou tard.

Le prince Radovid sera présent

Ces nouveaux personnages ont donc eu droit à une petite présentation relayée par The Hollywood Reporter. On a donc quatre noms qui viennent s’ajouter au casting de la série, à savoir :

Robbie Amell (Upload) qui jouera le rôle de Gallatin , un combattant-né qui mène une armée Scoia’tael pour Nilfgaard, qui va être en conflit avec Francesca.

, un combattant-né qui mène une armée Scoia’tael pour Nilfgaard, qui va être en conflit avec Francesca. Meng’er Zhang (Shang-Chi) qui jouera le rôle de Milva , une humaine qui est une excellente archère, adoptée par les dryades de la forêt de Brokilon.

, une humaine qui est une excellente archère, adoptée par les dryades de la forêt de Brokilon. Hugh Skinner (Fleabag) qui jouera le rôle du Prince Radovid (à voir si l’acteur se rasera la tête), frère du roi Vizimir qui n’hésite pas à se servir de son charme pour les intrigues politiques.

(à voir si l’acteur se rasera la tête), frère du roi Vizimir qui n’hésite pas à se servir de son charme pour les intrigues politiques. Christelle Elwin (Half Bad), qui jouera le rôle de Mistle, membre d’un groupe d’adolescents qui volent les riches

La saison 3 de The Witcher n’a officiellement pas de date de sortie, mais devrait arriver sur nos écrans en 2023.