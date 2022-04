The Witcher 3 : Les versions PS5 et Xbox Series sont repoussées, CD Projekt Red reprend le projet en interne

Les fans de The Witcher ont peut-être le regard tourné vers le prochain épisode de la saga, dont le développement vient de commencer, mais on n’oublie pas non plus que The Witcher 3: Wild Hunt doit toujours sortir sur PS5 et Xbox Series un jour ou l’autre. CD Projekt Red nous avait promis que ces versions arriveraient après celles de Cyberpunk 2077, sorties au premier trimestre. On attendait donc une sortie pour le deuxième trimestre, mais le studio nous annonce aujourd’hui que ça ne sera pas le cas, suite à des changements dans le développement.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

