The Witcher : La saison 3 officialise le début de son tournage, première photo des coulisses

La saison 2 de la série The Witcher n’était même pas encore diffusée sur Netflix que la saison 3 était déjà confirmée, signe d’une grande confiance du service de SVOD envers cette adaptation, qui compte décidément de nombreux fans. Quelques semaines seulement après la diffusion de la deuxième fournée d’épisodes pour cette série, on apprend que la production de la saison 3 démarrait doucement, mais les choses s’accélère aujourd’hui un peu plus avec l’officialisation du début du tournage.

Le trio est de retour devant la caméra

⚔️ La famille est à nouveau réunie : The Witcher saison 3, ça part en prod ! ⚔️ pic.twitter.com/rNKL8JHwcQ — Netflix France (@NetflixFR) April 4, 2022

Comme on peut le voir sur la première photo des coulisses diffusée par Netflix, Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan sont respectivement de retour dans le rôle de Geral, Yennefer et Ciri, en costumes, dans la toundra enneigée. Les trois protagonistes devraient donc partager un peu plus de moment ensemble durant cette saison, dont le tournage devrait durer quelques semaines

C’est pour cela qu’aucune date de sortie pour la saison 3 de The Witcher n’a été officialisée, même si elle devrait logiquement arriver en 2023. Au moins, cette année, la mini-série spin-off The Witcher: Blood Origin viendra nous divertir si tout se passe correctement. De quoi nous permettre d’attendre sagement le prochain jeu The Witcher, qui quant à lui, n’arrivera pas avant des années, en dépit de son officialisation récente.