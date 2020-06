The Witcher 3 est gratuit sous certaines conditions jusqu’au 23 juin sur GOG

Avis a tous les possesseurs de The Witcher 3: Wild Hunt. Si vous avez déjà le titre sur PlayStation 4, Xbox One, Steam, Origin ou l’Epic Games Store, GOG vous permet de récupérer sa version sans DRM gratuitement. L’offre est valable jusqu’au 23 juin 13h.

Connectez-vous à GOG Galaxy 2.0

Pour profiter de cette offre, il vous suffit de vous créer un compte sur GOG Galaxy 2.0, si vous n’en avez pas déjà un, et de lier la plateforme sur laquelle vous possédez le RPG à l’application de CD Projekt.

The Witcher 3: Wild Hunt est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Rappelons que la licence a dépassé les 50 millions de jeux vendus fin mai.