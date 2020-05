La licence de The Witcher dépasse les 50 millions de jeux vendus

C’est l’une des sagas qui a fait le plus parler d’elle cette dernière décennie. Les aventures du sorceleur Geralt de Rivia ont donné naissance à une série de jeux de rôle bien connus de tous, ainsi que le jeu de carte Gwent et Thronebreaker : The Witcher Tales. Le studio vient de dévoiler avoir dépassé les 50 millions de jeux vendus, sur l’ensemble des titres de The Witcher.

Alors que The Witcher 3 : Wild Hunt fête tout juste ses 5 ans, c’est sans surprise ce jeu qui a le plus de succès puisqu’il comptabilise a lui seul plus de 28 millions d’exemplaires vendus. Lorsque l’on apprenait que le studio polonais était devenu la deuxième plus grosse entreprise de jeu vidéo d’Europe, le studio avait alors annoncé que les ventes de The Witcher 3 avait connu une croissance de 554% depuis sa sortie.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

