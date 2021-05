The Witcher 3 : Des mods pourraient être intégrés aux versions PS5 et Xbox Series

Les version PS5 et Xbox Series de The Witcher 3 ne sortiront pas avant la deuxième partie de l’année si l’on en croit les dernières déclarations de CD Projekt Red, mais elles font déjà parler d’elles. Un moddeur a en effet expliqué qu’il avait été contacté par le studio afin d’intégrer sa création dans les versions next-gen du jeu, laissant alors la porte ouverte à d’autres mods.

Certains mods enfin sur consoles ?

Le site Kotaku indique que Halk Hogan, qui a créé le mod Witcher 3 HD Reworked Project (qui améliore sensiblement la qualité des textures), a été mis en relation avec le studio pour une coopération. Le créateur indique que rien n’est fait pour le moment, mais qu’il y a de grandes chances pour que ce mod soit intégré dans ces nouvelles versions du jeu.

Afin de vérifier cette infirmation, Kotaku est entré en contact avec le studio. CD Projekt Red a alors affirmé qu’il y avait bien des discussions avec certains moddeurs pour en intégrer au jeu, mais que aucun mod n’était encore confirmé, et que les discussions sont toujours en cours. On espère donc que certains mods arriveront bien dans ces versions PS5 et Xbox Series, étant donné que la communauté du jeu avait fait des merveilles sur PC.