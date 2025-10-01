The Witcher : Un détail désormais bien ancré dans cet univers est né d’une erreur renforcée par les jeux selon Andrzej Sapkowski

Un cas d’école

Lors d’une session de questions-réponses publiée sur Reddit (relayée par PC Gamer), l’auteur a évoqué le cas des fameuses écoles de sorceleurs que l’on retrouve aujourd’hui dans cet univers. Or, initialement, Andrzej Sapkowski n’a jamais voulu introduire cet élément, qui ne serait qu’une erreur, qui a été grandement renforcée par les jeux, jusqu’à ce qu’elle soit communément acceptée :

« Une seule phrase concernant une « école du Loup » s’est mystérieusement infiltrée dans Le Dernier Vœu. J’ai ensuite jugé qu’elle ne méritait pas d’être développée et qu’elle était narrativement incorrecte, voire préjudiciable à l’intrigue. Par conséquent, je n’ai plus jamais inclus ni fait référence à aucun sorceleur Gryffondor ou Serpentard. Jamais. Cependant, cette seule phrase a suffi. Les adaptations, notamment en jeu vidéo, se sont accrochées à l’idée avec une ténacité remarquable et ont merveilleusement multiplié ces « écoles de sorcellerie ». Complètement inutile. »

Pour l’auteur, il n’était pas question de transformer le système de sorceleur en un simili-Poudlard, mais les jeux ont bien repris ce détail avec quelques références aux autres écoles, surtout dans les armures que peut porter Geralt dans The Witcher 3. Revenir sur ce détail maintenant n’est pas impossible pour lui, même si la tâche est compliquée. Après tout, c’est son œuvre, mais encore faut-il maintenant faire accepter l’idée au public que ces écoles n’ont pas lieu d’exister, tandis que CD Projekt Red pourrait tout à fait les exploiter dans un The Witcher 4.