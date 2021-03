The Witcher 3 : La mise à jour next-gen arrivera finalement durant la seconde moitié de 2021

CD Projekt Red a longuement pris la parole aujourd’hui afin d’annoncer sa nouvelle stratégie pour les années à venir, avec la volonté de développer plus de contenus pour les licences en sa possession. Si la mise à jour next-gen de Cyberpunk 2077 est scrutée par toute l’industrie, beaucoup de monde attend également la mise à jour PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, confirmée pour 2021. Le studio donne aujourd’hui une (large) fenêtre de sortie pour cette version.

Geralt reviendra dans quelques mois

ICYMI, the next-generation update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming in the second half of 2021. pic.twitter.com/h2ISyEllQq — Radek (@gamebowski) March 30, 2021

Il faudra donc finalement attendre la seconde moitié de l’année 2021 pour voir débarquer The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series. C’est Radek Grabowski, Lead PR Manager chez CD Projekt Red, qui nous annonce la nouvelle. On a pas plus de précisions pour le moment, mais vous l’aurez compris, ce n’est pas pour tout de suite. On ne sait pas non plus si elle arrivera avant ou après celle de Cyberpunk 2077.

Pour rappel, la mise à jour de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series sera gratuite. L’arrivée de cette mise à jour durant cette période permettra peut-être au jeu de surfer sur la popularité de la série Netflix (comme cela avait été le cas pour la sortie de la saison 1 du show), qui devrait aussi sortir sa saison 2 d’ici la seconde moitié de 2021.