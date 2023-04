The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’illustre avec une dernière bande-annonce spectaculaire

Déjà le meilleur trailer de l’année ?

Et justement, si vous êtes fans de Zelda, ce trailer aura de quoi vous flanquer quelques frissons d’excitation. Pendant plus de 3 minutes intenses, ce The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nous en met plein les yeux avec des séquences qui devraient être dantesque en jeu.

Il y a tant de choses à décrypter dans cette bande-annonce généreuse que celles et ceux qui ont l’oeil de lynx vont se faire un plaisir de disséquer à la seconde près. Entre tous les personnages présents, les nombreux boss que Link va devoir affronter, les nouvelles régions du royaume d’Hyrule, les toutes nouvelles mécaniques mises en avant dont certaines sont encore jamais vues… Il y a beaucoup à digérer dans ce trailer, qui est servi par une musique incroyable, elle aussi (difficile d’en attendre moins d’un Zelda).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai en exclusivité sur Nintendo Switch.