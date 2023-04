The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s’offrira une ultime bande-annonce avant sa sortie

Après nous avoir présenté 10 minutes de gameplay très enrichissantes en compagnie d’Eiji Aonuma, Nintendo va nous servir une dernière fournée d’images pour le très attendu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Demain à 16 heures tapantes, nous aurons donc droit à une dernière bande-annonce de l’exclusivité Switch. Celle-ci devrait durer 3 minutes, mais rien n’a été précisé quant à son contenu. En tant que dernière bande-annonce avant la sortie, on peut tout de même s’attendre à un condensé de ce que l’on a déjà vu en matière de gameplay, mais aussi sans doute de nouvelles images concernant cette nouvelle histoire.

Finalement, nous en savons assez peu sur les contours de ce nouveau Zelda et le fait que Nintendo précise que ce sera une ultime bande-annonce laisse penser que la plupart des mystères autour du jeu seront gardés jusqu’à la sortie. Et gare à ceux qui voudraient faire fuiter les informations avant l’heure quand on sait que Nintendo peut envoyer son armée d’avocats pour punir les responsables. Eh oui, nous faisons bien référence à celui qui a dévoilé les images de l’artbook du jeu car nous avons récemment appris que la firme faisait tout pour le retrouver, notamment en forçant Discord à révéler son nom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sortira le 12 mai prochain exclusivement sur Nintendo Switch.