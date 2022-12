Accueil » Actualités » The Legend of Heroes: Trails into Reverie sortira le 7 juillet 2023

La série The Legend of Heroes a désormais une bonne avance au Japon sachant que NIS America fait aussi l’effort d’apporter d’anciens opus jamais sortis en Occident. Aujourd’hui, nous apprenons la date de sortie pour The Legend of Heroes: Trails into Reverie.

Une conclusion très attendue

Faisant suite à The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, The Legend of Heroes: Trails into Reverie sera le dernier chapitre qui viendra conclure tous les évènements déployés dans l’arc Cold Steel. On retrouvera donc trois héros pour un même nombre de points de vue différents. On pourra d’ailleurs alterner entre les histoires des trois héros Rean Schwarzer, Lloyd Bannings et le mystérieux homme masqué « C » grâce au système « Crossroads ».

Lloyd qui est d’ailleurs le héros de l’arc Crossbell dont le premier opus est sorti cette année tandis que le second et dernier est prévu en 2023. Les fans auront ainsi toutes les clés pour comprendre les motivations et background des différents protagonistes. Le titre du jeu fait référence au Corridor de la Vraie Rêverie, qui vous permet de rencontrer et de recruter de nouveaux personnages à travers Zemuria, d’entrer dans des donjons générés aléatoirement pour tester votre courage et de jouer à une variété de mini-jeux. On retrouvera le système de combat au tour par tour avec un nouveau système appelé « United Front » qui vous laisse exploiter la puissance de vos alliés.

On sait désormais que The Legend of Heroes: Trails into Reverie sortira le 7 juillet 2023 sur PS4, PS5, Switch et PC. Falcom a aussi récemment annoncé le prochain Ys et un anime pour la licence The Legend of Heroes.