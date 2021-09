The Legend of Heroes: Trails into Reverie

The Legend of Heroes: Trails into Reverie est un jeu de rôle développé par Nihon Falcom et édité par NIS America. Il s'agit de la suite directe de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV. Nous suivrons ainsi trois personnages principaux : Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, et l’homme masqué nommé C . Il sera possible d’incarner successivement via un système Crossroads qui nous laissera la liberté de changer de groupe. La localisation ne propose que des textes en anglais.