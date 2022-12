Ys X: Nordics est confirmé par Falcom, premières images pour cette suite qui arrivera en 2023

Falcom a récemment présenté ses plans pour l’année 2023, qui incluent forcément le dixième épisode de la série Ys. Jusqu’ici, un seul concept art nous était parvenu, nous laissant quelque peu dans le flou concernant l’histoire et le thème de cet opus. C’est maintenant un peu plus clair avec les premières images officielles du jeu, qui nous confirment que le titre s’appellera finalement Ys X: Nordics, et qu’il embarquera Adol dans un sacré voyage.

Skull Ys Bones

Notre protagoniste aux cheveux rouges sera bien évidemment de retour pour cette suite, qui l’emmènera du côté des mers du nord d’Obelia Bay à la rencontre d’un nouveau peuple et d’une nouvelle menace de morts-vivants immortels (tout un concept), les Griegers.

Et pour bien illustrer le fait qu’Adol est un baroudeur, on pourra enfin le contrôler en mer en prenant la barre d’un bateau qui nous permettra de voguer sur les mers à la recherche d’îles mais aussi de prendre part à des batailles navales. En plus de ce mode de déplacement, les images laissent entrevoir une sorte de surf volant et de grappin pour se déplacer à travers la nature.

Gros changements en vue pour les combats ?

Contrairement au moteur graphique plus que vieillissant, les combats vont drastiquement changer en proposant deux modes. Le premier, nommé le « Solo Mode », vous laissera contrôler un seul personnage librement tout en laissant l’IA gérer les attaques de son coéquipier (visiblement il n’y aurait qu’un seul partenaire ?).

Dans le « Combination Mode », vous pourrez contrôler les actions des deux personnages à la fois, sans plus de précisions pour le moment. On nous précise également qu’un nouveau système de mana sera présent pour vous donner accès à certaines actions dans les donjons.

Pour le moment, Ys X: Nordics est prévu pour sortir sur PlayStation 5, PlayStation et Nintendo Switch dans le courant de l’année 2023 au Japon, certainement avant septembre. Rien n’a encore été confirmé pour l’Occident, qui devra sans doute attendre un peu plus longtemps.