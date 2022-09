Accueil » Actualités » The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Northern War, un anime annoncé pour le RPG de Falcom

Le studio japonais Falcom est décidément très actif en ce moment avec sa licence The Legend of Heroes. La franchise va d’ailleurs s’étendre au-delà du jeu vidéo avec un anime : The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Northern War. Voici à quoi l’on peut s’attendre.

Une guerre uniquement évoquée dans les jeux

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Northern War est une collaboration entre Falcom et le studio d’animation Tatsunoko Production. L’anime nous racontera les évènements de la « Northern War », une guerre déclenchée par l’empire d’Erébonie et qui mènera à l’annexion de la « North Ambria » par celui-ci.

Pour vous situer par rapport aux jeux, l’intrigue se déroulera entre The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II et The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III. Ce conflit est d’ailleurs évoqué dans ce dernier par différents personnages afin de présenter le protagoniste, Rean Schwarzer, comme un héros de guerre.

Ce qui est intéressant avec cette adaptation en anime, c’est qu’elle se placera du côté de la « North Ambria » avec des personnages inédits. D’après ce que l’on sait, nous devrions apercevoir quelques têtes bien connues de la série Trails of Cold Steel, mais ils ne seront pas au centre de l’histoire et auront surtout un rôle d’antagoniste ici. Le trailer nous montre d’ailleurs quelques secondes avec Valimar, l’armure divine de Rean. Toutefois, dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Northern War, c’est une héroïne qui sera sur le devant de la scène :

« Lavi est une fille née et élevée dans l’État du nord d’Ambria, la région la plus pauvre du nord-ouest de Zemuria. Pour protéger sa ville natale et prouver qu’elle est différente de son grand-père Vlad, qui était autrefois salué comme un héros, mais a trahi la North Ambria, elle se porte volontaire pour servir dans les célèbres Northern Jaegers, le plus grand corps de jaeger du continent. Lavi est regroupée dans un peloton avec Marty, Iseria et Talion et reçoit l’ordre d’entreprendre une mission d’infiltration dans l’Empire d’Erebonie ».

L’animation semble en tout cas largement à la hauteur d’après les premières images dévoilées. On attend The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Northern War pour début 2023 au Japon.