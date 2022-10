Accueil » Actualités » The Legend of Heroes: Trails into Reverie présente sa cinématique d’ouverture

Après avoir daté l’épisode Trails to Azure pour le 17 février, la franchise The Legend of Heroes nous présente désormais la cinématique d’ouverture de l’opus Trails into Reverie. Prévu aussi pour 2023, l’épisode viendra définitivement conclure les arcs Crossbell, comme nous le montre brièvement cet opening qui donne un aperçu des trois histoires qui vont se rejoindre.

Un destin entrelacé de trois héros

Après, Trails from Zero et prévu après Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie viendra mettre un terme à l’arc actuel et nous fera suivre trois personnages principaux. Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, et l’homme masqué « C devront partir une nouvelle fois dans le continent de Zemuria à travers un RPG qui mise beaucoup sur sa narration. Le titre viendra ainsi clôture l’histoire et servira de transition pour Kuro no Kiseki, le prochain volet.

La sortie européenne de The Legend of Heroes: Trails into Reverie est toujours prévue pour l’année prochaine, plus précisément, courant été 2023. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et théoriquement PC via Steam.