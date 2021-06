The Legend of Heroes: Trails into Reverie arrivera en Europe en 2023

Après avoir révélé les opus que l’on attendait depuis un bail, NIS America et Falcom ont bien entendu annoncé The Legend of Heroes: Trails into Reverie, la suite de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV.

Dernière étape avant Kuro no Kiseki

Malgré une annonce attendue concernant la localisation, on pourra être surpris par la sortie du jeu prévu en 2023 alors qu’il nous faut généralement attendre 2 ans environ par rapport au Japon. En outre, avec les annonces précédents, cela fait quand même un paquet de Trails pour 2023.

Le titre mettra une sorte de point final et servira de transition avant le prochain opus, Kuro no Kiseki, attendu pour cette année au Japon. Nous suivrons ainsi trois personnages principaux que l’on pourra incarner comme bon nous semble via un système Crossroads qui nous laissera la liberté de changer de groupe. Avec Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, et l’homme masqué « C » pour pivots, le soft fera intervenir un grand nombre de personnages connus des fans dans différentes parties du continent de Zemuria.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie sortira en 2023 sur PC (via Steam, GOG et Epic Games Store), PS4 et Switch. La traduction ne proposera que des textes en anglais.