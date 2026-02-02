La saison 3 de la série The Last of Us pourrait aussi être la dernière

Sans doute pour éviter la saison de trop

Pendant longtemps, HBO ne savait pas réellement si 3 saisons de The Last of Us allaient suffire, ou si une quatrième était nécessaire. Ces derniers temps, une saison 4 était l’hypothèse la plus soutenue pour la chaîne, même si cela signifiait que la série allait devoir prendre pas mal son temps pour explorer ce qu’il lui reste à adapter de The Last of Us: Part II. Mais en lisant les propos de Casey Bloys, qui est à la tête de la chaîne, on devine que le show pourrait s’arrêter dès la saison 3.

Lorsqu’il lui est demandé chez Deadline si cette troisième saison sera aussi la dernière (au même titre que la prochaine saison de la série Hacks), il répond :

« Il semblerait que ce soit le cas, mais pour ce genre de décisions, nous nous en remettrons aux showrunners. Vous pouvez donc leur poser la question. »

Une réponse encore un peu vague mais qui semble tout de même indiquer que la prochaine salve d’épisodes pourrait être la dernière pour The Last of Us, à condition de ne pas reproduire le schéma de la saison 2, qui comptait trop peu d’épisodes. Rappelons aussi que la série se fait maintenant sans Neil Druckmann, qui s’est retiré pour se concentrer sur le prochain jeu de Naughty Dog. Cette saison 3 devrait en tout cas être diffusée dans le courant de l’année 2027.