The Last of Us Part II Remastered – Encore un portage PC de qualité pour Sony ?

Revivre une énième fois le traumatisme

The Last of Us Part II est un jeu vidéo d’action-aventure développé par Naughty Dog et édité par PlayStation, se déroulant dans un monde post-apocalyptique, cinq ans après les événements du premier jeu aux côtés du papa poule Joel. L’histoire suit Ellie, qui doit faire face à de nouvelles menaces venues de Seattle, tout en explorant des thèmes de deuil, de vengeance et de rédemption, ainsi que la violence de ses actions constamment remise en question.

Le gameplay mélange exploration, résolution d’énigmes et combats intenses, avec une grande attention portée à l’immersion dans l’univers du jeu, grâce au moteur maison des Dogs. The Last of Us Part II se distingue par son atmosphère émotionnelle et ses personnages complexes, offrant une expérience narrative forte et engageante, avec des retournements de situations qui ont fait réagir toute la sphère des réseaux sociaux à sa sortie.

En effet, n’étant qu’un simple portage, cette version PC ne propose pas de véritables nouveautés par rapport à celle déjà sortie sur PlayStation 5. On retrouve ainsi la recette qui a fait le succès de l’œuvre et de sa version remasterisée, avec notamment l’excellent mode roguelike “Sans Retour” que nous avons eu l’occasion d’explorer en profondeur lors de notre test de la version remasterisée.

Cependant, une mise à jour a été déployée simultanément sur PlayStation 5 et PC, apportant des nouveautés au mode “Sans Retour”. Cette mise à jour introduit deux personnages emblématiques du premier jeu, Bill et Marlène, ainsi que quatre nouvelles cartes : “Overlook”, “School”, “Streets” et “Nest”.

En plus de cette mise à jour du mode roguelike, Naughty Dog en profite pour commencer la pub pour leur prochaine production “Intergalactic: The Heretic Prophet”, en ajoutant la veste de Jordan, la protagoniste du prochain jeu des Dogs, en guise de cosmétique pour Ellie, mais malheureusement, il y a un hic pour l’obtention de ce cosmétique.

En effet, si sur PlayStation 5 il suffit de télécharger la mise à jour pour avoir le skin pour Ellie, sur PC il vous faudra obligatoirement connecter votre compte PlayStation Network pour bénéficier de ce cosmétique, ce qui peut naturellement faire grincer des dents.

Une version brillamment portée sur PC

Nixxes Software et Iron Galaxy sont habitués à nous sortir des portages PC de qualités des productions PlayStation Studios. Malheureusement, quelques couacs surviennent sur certaines versions PC moins abouties nécessitant de nombreux patchs pour être joué correctement. On pense notamment à Horizon Zero Dawn ou encore à The Last of Us Part I, dont la version PC souffrait de problèmes techniques à sa sortie, notamment des temps de compilation des shaders interminables à chaque lancement du jeu.

Fort heureusement, The Last of Us Part II tourne très bien sur PC et nous n’avons pas eu de problèmes majeurs à signaler, si ce n’est une cinématique où les dialogues alternent entre le français et l’anglais. Cela-dit, ce bug devrait être naturellement corrigé dans un futur patch. A part ce petit inconvénient, sur notre PC le jeu tourne en qualité Élevé/Très Élevé, avec un framerate relativement stable à 60 FPS tout en ayant le DLSS d’activé, avec cependant quelques petites chutes d’images par seconde dans certaines zones plus ouvertes mais sans descendre en dessous des 50 FPS.

Concernant les possesseurs de la manette Dualsense, bien évidemment, comme pour tous les portages de jeux Sony sur PC, cette dernière est entièrement utilisable avec tous ses gadgets qui lui sont associés, offrant ainsi, une expérience identique à celle sur PlayStation 5. Ce qui est idéal à l’approche de la Dualsense édition The Last of Us prévue pour le 10 avril prochain.

De plus, bonne nouvelle pour les possesseurs du Steam deck de Valve car, The Last of Us Part II est noté comme “Steam deck Verified”, signifiant qu’il a été testé et validé par Valve, garantissant une expérience optimale sur la console portable, de quoi pouvoir profiter du soft partout, en toute tranquillité.

Configurations requises :

Minimale :

Processeur : Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT

NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 5500XT Mémoire vive : 16 GB

16 GB SSD avec +150 GB d’espace disque disponible

Recommandée :

Processeur : Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5700 Mémoire vive : 16 GB

16 GB SSD avec +150 GB d’espace disque disponible

En ce qui concerne le prix de ce The Last of Us Part II Remastered sur PC, nous sommes à un tarif de 49.99€. Un prix qui peut faire grincer des dents vu la date de sortie de ce dernier, sans parler de sa version d’origine. Ainsi, la remasterisation du deuxième épisode des aventures de Joel et Ellie est disponible depuis le 3 avril 2025 sur Steam et Epic Games Store.