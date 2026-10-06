The Finals et ARC Raiders sont dans le viseur d’Hollywood pour être adaptés en films ou en séries

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Pour un Hollywood en panne d’idées neuves, l’industrie du jeu vidéo est devenue une mine d’or. On peut aller y piocher des tas d’idées créatives sans trop prendre de risques, en se basant sur les derniers succès du moment tout en se reposant sur le public déjà conquis par ces jeux. Dans cette quête d’adaptations à ne plus savoir quoi en faire, on retrouve désormais ARC Raiders et The Finals, les deux titres d’Embark Studios qui ont récemment fait les beaux jours de Nexon.

The Finals // Source : Embark Studios

Parce qu’il faut absolument tout adapter

Variety indique que Nexon a choisi la société Chernin Entertainment pour s’occuper des adaptations de The Finals et ARC Raiders, même s’il n’a pas encore été précisé qui aurait droit à quel traitement. Des films et des séries sont évoqués, sans que l’on sache lequel des deux jeux aura droit à sa présence sur grand écran.

Si l’on devait se prêter au jeu des prédictions, The Finals pourrait logiquement être une série, dans la mesure où le jeu propose aux participants de participer à un jeu télévisé très explosif. Pour ARC Raiders, le choix d’un film semble aussi plus logique, ne serait-ce que parce que la licence peut attirer énormément de personnes en salles, si l’on se fie au nombre d’exemplaires de jeux vendus (16 millions).

Patrick Söderlund, PDG d’Embark et président exécutif de Nexon, déclare :

« L’accord conclu entre Nexon et Chernin Entertainment marque une étape majeure dans l’évolution d’ARC Raiders et de The Finals vers des expériences transmédias qui récompensent la passion de notre communauté mondiale de joueurs. Tout au long du processus, les équipes créatives d’Embark Studios collaboreront étroitement avec Chernin pour veiller à ce que la créativité de ces deux licences s’adapte bien à ces nouveaux formats. »

Pas d’autres détails pour le moment, mais on les rajoute à la trop longue liste des adaptations en cours de développement.

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Jaquette de The Finals
The Finals
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Date de sortie : 08/12/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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