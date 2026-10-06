The Finals et ARC Raiders sont dans le viseur d’Hollywood pour être adaptés en films ou en séries

Parce qu’il faut absolument tout adapter

Variety indique que Nexon a choisi la société Chernin Entertainment pour s’occuper des adaptations de The Finals et ARC Raiders, même s’il n’a pas encore été précisé qui aurait droit à quel traitement. Des films et des séries sont évoqués, sans que l’on sache lequel des deux jeux aura droit à sa présence sur grand écran.

Si l’on devait se prêter au jeu des prédictions, The Finals pourrait logiquement être une série, dans la mesure où le jeu propose aux participants de participer à un jeu télévisé très explosif. Pour ARC Raiders, le choix d’un film semble aussi plus logique, ne serait-ce que parce que la licence peut attirer énormément de personnes en salles, si l’on se fie au nombre d’exemplaires de jeux vendus (16 millions).

Patrick Söderlund, PDG d’Embark et président exécutif de Nexon, déclare :

« L’accord conclu entre Nexon et Chernin Entertainment marque une étape majeure dans l’évolution d’ARC Raiders et de The Finals vers des expériences transmédias qui récompensent la passion de notre communauté mondiale de joueurs. Tout au long du processus, les équipes créatives d’Embark Studios collaboreront étroitement avec Chernin pour veiller à ce que la créativité de ces deux licences s’adapte bien à ces nouveaux formats. »

Pas d’autres détails pour le moment, mais on les rajoute à la trop longue liste des adaptations en cours de développement.