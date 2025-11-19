The Finals : Le jeu des créateurs d’ARC Raiders ne sera bientôt plus jouable sur PlayStation 4

Un portage de courte durée

La majorité du public de The Finals n’est clairement pas sur PS4, et l’architecture vieillissante de la machine commençait sans doute à peser lourd sur le studio. Ce dernier a donc pris la décision de mettre fin au support du jeu sur PS4, en se laissant tout de même pas mal de semaines avant de lui dire au revoir. Dès le 18 mars 2026, The Finals ne sera donc plus jouable sur PS4 :

« Lorsque la saison 10 commencera (18 mars 2026), nous retirerons The Finals sur PlayStation 4 et concentrerons notre soutien sur la génération actuelle. À partir de ce moment, vous devrez jouer sur ces plateformes pour continuer à profiter du jeu. Votre progression et vos achats seront enregistrés avec votre identifiant Embark et vous pourrez jouer où que vous choisissiez de le faire. Nous sommes infiniment reconnaissants envers tous ceux qui ont fait partie de la communauté PS4. À bientôt dans l’arène ! »

Cette version PS4 aura donc eu une courte durée de vie, ce qui n’étonnera personne. À voir si la version PS4 de Marvel Rivals connaîtra le même destin d’ici quelques mois, même si le titre n’est pas aussi gourmand techniquement que celui d’Embark Studios.

The Finals reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.