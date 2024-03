The Finals présente sa saison 2 envahie par les pirates informatiques

Que contient la saison 2 de The Finals ?

Après l’énorme succès de son lancement, The Finals poursuit sa route avec des nouveautés en pagaille à l’occasion de sa saison 2. Le FPS en Free to Play s’enrichit ainsi d’une nouvelle carte, de nouvelles armes, un nouveau mode de jeu en 5 contre 5 , un nouveau système de ligue basé sur les compétences avec des récompenses de progression de carrière hebdomadaires et des matchs privés (uniquement en bêta actuellement).

On rappelle que le titre prend la forme d’un jeu télévisé de combat virtuel. La saison 2 nous explique que l’émission a été prise pour cible par les pirates informatiques CNS. Malgré tout, le jeu doit continuer, mais ces hackers ont laissé de mystérieux messages cryptiques qu’il vous faudra déchiffrer.

Nouveau style de jeu

Ce contexte permet au studio Embark d’intégrer une nouvelle façon de jouer avec le « Hacker Playstyle ». Il vous donne l’opportunité d’incarner un CNS, doté d’une gamme de nouveaux gadgets et d’une spécialisation inédite. Grâce à ces innovations, les joueurs peuvent maintenant percer des murs, défier les lois de la gravité, forer des passages à travers l’arène et métamorphoser les objets. Ils deviennent ainsi une anomalie dans le système, des stratèges virtuels capables d’ajouter une tout autre dimension à l’expérience :

Le dématérialisateur pour les poids moyens : une spécialisation qui efface temporairement les surfaces physiques, tels que les murs, les plafonds ou les matières, permettant aux joueurs de voir, tirer et passer à travers eux. Créez de nouveaux passages et refermez-les, transformez chaque obstacle en une porte ouverte.

pour les poids moyens : une spécialisation qui efface temporairement les surfaces physiques, tels que les murs, les plafonds ou les matières, permettant aux joueurs de voir, tirer et passer à travers eux. Créez de nouveaux passages et refermez-les, transformez chaque obstacle en une porte ouverte. Le cube anti-gravité pour les poids lourds : un cube déployable qui permet de manipuler la gravité dans la zone la plus proche, soulevant les joueurs et les objets en hauteur ! S’agit-il d’un outil de traversée ? Ou un gadget défensif ? C’est à chaque joueur d’en décider !

pour les poids lourds : un cube déployable qui permet de manipuler la gravité dans la zone la plus proche, soulevant les joueurs et les objets en hauteur ! S’agit-il d’un outil de traversée ? Ou un gadget défensif ? C’est à chaque joueur d’en décider ! La passerelle pour les poids léger : une paire de portails déployable à portée limitée ! Quand les deux sont lancés et activés, les joueurs et les objets peuvent se déplacer entre deux emplacements. Tout le monde peut utiliser un portail, mais les joueurs ne peuvent voir ou tirer à travers eux ! Parfait pour une fuite rapide quand les choses se gâtent.

pour les poids léger : une paire de portails déployable à portée limitée ! Quand les deux sont lancés et activés, les joueurs et les objets peuvent se déplacer entre deux emplacements. Tout le monde peut utiliser un portail, mais les joueurs ne peuvent voir ou tirer à travers eux ! Parfait pour une fuite rapide quand les choses se gâtent. Le remaniement des données pour les poids moyens : un gadget qui change les fortifications ennemies (ou n’importe quel objet) en quelque chose de complètement différent, comme transformer une mine ennemie en une chaise. Ou encore une tourelle ennemie en table. Parfait pour percer les défenses ennemies.

Nouvelles armes et nouvelle carte

Concernant les autres configurations, elles intègrent de nouvelles armes dont le pistolet-mitrailleur 93R,le nouveau fusil d’assaut FAMAS et le fusil à balles KS-23. Concernant la nouvelle arène, il s’agit d’une création du CNS nommée SYS$HORIZON. Ce décor urbain, baigné dans une lumière néon éclatante, se trouve dans la zone de chargement du célèbre jeu télévisé, offrant une expérience de jeu qui fusionne les éléments verticaux et horizontaux. Grâce à des ponts voxelisés qui relient les bâtiments et des fragments de géométrie en apesanteur et altérée, les participants ont la possibilité d’explorer librement l’espace.

Nouveau mode de jeu : Power Shift

Le « Power Shift » est présenté comme un mode de jeu décontracté pour deux équipes de cinq joueurs, où le but est de manœuvrer une plateforme à travers l’arène. La dynamique du jeu peut prendre un tournant lors de l’intervention d’une équipe adverse qui peut arrêter net la plateforme ou même inverser sa trajectoire. La plateforme, en avançant, peut anéantir tout obstacle sur son chemin et est soumise aux lois de la physique, ajoutant un élément de stratégie et d’anticipation. Les joueurs peuvent changer de personnage à chaque réapparition pour adapter leur stratégie.

The Finals est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. La saison 2 sera lancée le 14 mars prochain.