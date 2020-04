The Division 2 : essayez-le gratuitement sur PC et consoles

Alors que la dernière extension payante de The Division 2 : Warlords of New York a débarqué le mois dernier, Ubisoft tente de ramener un maximum de joueurs en mettant à disposition une version démo sur PC et consoles. Disponible gratuitement dès aujourd’hui, vous allez pouvoir essayer le jeu durant 8 heures.

Comment profiter de la démo de The Division 2 ?

Si vous hésitiez encore à profiter de The Division 2, sorti depuis maintenant un peu plus d’un an, la version démo vous permettra peut-être de franchir le pas. Pour la télécharger, rien de plus simple :

Pour la version PC : rendez-vous sur Uplay ou sur l’Epic Games Store et téléchargez la version d’essai

Pour les versions PlayStation 4 et Xbox One : les versions d’essais sont téléchargeables directement sur la page du jeu dans le store en ligne

Cet essai vous permettra de jouer durant 8 heures et d’atteindre le niveau 8. Vous n’aurez pas de limitations en jeu hormis les deux précédemment citées, vous pourrez commencer les missions principales mais également découvrir tout le contenu annexe qui vous sera proposé dans les premières heures de jeu. Une fois ces objectifs atteints, Ubisoft vous proposera de télécharger la version complète de The Division 2.

Pour rappel, The Division 2 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La version Stadia ne sera pas concernée pour le moment par cet essai gratuit.