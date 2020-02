The Division 2 : Warlords of New York annoncé, toutes les infos

La licence Tom Clancy’s a quelque peu été malmenée l’année passée. Si l’on retient surtout un Ghost Recon Breakpoint très décevant, il ne faut pas non plus oublier The Division 2 qui n’a pas franchement cartonné. Pourtant loin d’être mauvais, cette suite ne semble pas avoir tenu suffisamment la communauté, Ubisoft étant déçu des ventes. Cela n’empêche pas les développeurs de préparer du nouveau contenu.

Tout savoir sur Warlords of New York

On le savait, The Division 2 allait avoir droit à diverses extensions payantes. La première vient d’être officialisée et s’intitule Warlords of New York. Celle-ci avait fuité quelques heures avant sa présentation en soirée, et nous permettra de retourner dans un lieu que les joueurs adorent : Big Apple.

Cette extension est prévue le 3 mars prochain sur l’ensemble des plateformes habituelles et sera précédée par l’arrivée de l’épisode 3 « Coney Island: La traque », un prologue disponible ce 12 février pour les détenteurs du Pass Année 1 et à partir du 19 février pour tous les joueurs.

Dans Warlords of New York, on retournera dans des zones connues. Lower Manhattan, Two Bridges, Chinatown ou encore Wall Street, l’objectif sera de traquer Aaron Keener, un ancien Agent désormais renégat. Une véritable chasse à l’homme va donc s’offrir aux joueurs où il faudra d’abord passer par les différents hommes de main du grand méchant. Bien sûr, cela s’accompagne de nouvelles missions, de nouvelles armes et de nouveaux équipements.

Diverses améliorations

En plus d’apporter un nouvel arc narratif et un nouveau territoire, plusieurs choses sont à noter :

Niveau maximal : 40

Expansion de la carte : Lower Manhattan 4 zones Nouveaux secrets, nouvelles activité On peut explorer Lower Manhanttan sans restriction de niveau Les ennemis évoluent désormais à votre niveau

Quêtes à réaliser : 5 missions principales 8 missions secondaires Les missions principales et secondaires sont liées entre elles



On retrouvera d’ailleurs d’anciennes factions, que les joueurs du premier The Division connaissent mais qui se sont réorganisées depuis comme les Rikers. L’objectif est aussi d’apporter du contenu endgame pour qu’il y ait des choses à faire une fois le niveau 40 atteint, avec la difficulté légendaire, les saisons, les niveau SHD et d’autres joyeusetés. Massive Entertainment explique avoir entendu les joueurs.

Avec une édition ultimate

Cette extension est disponible au prix de 29.99€. Cependant, vous pouvez partir sur une Ultimate Edition, qui regroupe le jeu, l’extension ainsi que du contenu numérique bonus, au prix de 79.99€ (59.99€ en précommande) avec :

Jeu de base

Extension Warlords of New Work

Contenu du Pass de l’année 1

Pack ultimate avec Pack des agents secrets aguerris, pack primo-intervenant et pack agent d’élite

On rappelle que The Division 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Du gameplay a été présenté et de nouvelles images. Vous retrouverez tout ça un peu plus bas :