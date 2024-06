Tom Clancy’s:The Division 2 : Le MMOTPS d’Ubisoft et Massive Entertainment présente la feuille de route de son Année 6

Endgame unique, agents saisonniers et nouveau DLC au programme

Ressuscitant au passage Aaron Keener, agent renégat de la Division au cœur de l’intrigue de Warlords of New York, la saison 1, intitulée « Premier Renégat », fait notamment tomber les barrières empêchant une partie du public d’avoir accès au contenu spécifique lié à l’extension sortie en mars 2021. Autrement dit, la totalité des joueurs et des joueuses peuvent désormais progresser jusqu’au niveau 40 et prendre part à des activités comme Incursions, Compte à rebours ou encore Traques/Chasses à l’Homme par l’intermédiaire d’un endgame unique. Concernant ce troisième type d’événements, notez qu’ils n’évoluent plus de façon mensuelle mais hebdomadaire et qu’ils accueillent le mode de difficulté Maître.

Plus tard cette année, la saison 2 déploiera une sorte de refonte du modèle saisonnier actuel, les développeurs estimant que celui-ci a atteint ses limites. Cela passera entre autres par l’introduction d’agents saisonniers :

« En concentrant exclusivement l’expérience de la saison sur de nouveaux personnages, nous pouvons créer quelque chose d’unique à chaque saison avec beaucoup plus de contrôle sur l’équilibrage général et l’expérience des joueurs, sans être contraint par l’héritage de chaque personnage individuel existant. Chaque saison est censée être expérimentée à partir du niveau 1 avec une progression entièrement remaniée et accélérée, conçue pour guider rapidement les joueurs vers le endgame tout en introduisant progressivement toutes les mécaniques de jeu pour les préparer au niveau 40. […] »

L’équipe de conception ajoute ceci :

« Pour créer et maintenir une expérience constamment rafraichissante, chaque saison introduira un nouvel ensemble de modificateurs de gameplay favorisant l’émergence de nouveaux styles de jeu et défis qui nécessiteront une réévaluation des stratégies et builds établies. À la fin de chaque saison, toute l’expérience et récompenses durement gagnées seront transférées à vos personnages principaux, tandis que les personnages saisonniers seront ajoutés à votre roster. »

Pour finir, le studio suédois et l’éditeur français ont également teasé une partie du contenu à venir en 2025. Outre une saison 3 mettant l’accent sur une mise à jour du système de personnalisation de nos avatars, le MMOTPS accueillera un nouveau DLC dont le scénario prendra place dans le quartier new-yorkais de Brooklyn.

Pour rappel, Tom Clancy’s: The Division 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.