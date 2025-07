The Dark Pictures: Directive 8020 est repoussé à 2026 tandis que le studio Supermassive Games licencie 36 personnes

Pas de report pour Little Nightmares III

Supermassive Games continue à perdre ses nombreux talents malgré des projets qui s’entassent. Alors qu’il aurait pourtant bien besoin de bras, le studio annonce aujourd’hui que 36 personnes sont mises à la porte, en nous servant le discours habituel sur les difficultés de l’industrie :

« L’industrie du jeu vidéo reste un environnement difficile et en constante évolution. Alors que nous adaptons la structure de nos équipes pour mieux nous faire face à ces changements, nous avons dû prendre la décision très difficile d’entamer une consultation sur des licenciements, ce qui nous amène à envisager la perte de jusqu’à 36 de nos collègues. Cette décision n’a pas été prise à la légère, et nous savons que cette période sera extrêmement difficile pour tous. Notre priorité absolue sera d’offrir un soutien total à toutes les personnes concernées. »

Première cause effective de ces renvois : le report de The Dark Pictures: Directive 8020. Le jeu d’horreur ne verra pas le jour le 2 octobre comme cela était initialement prévu, et se voit être repoussé au premier semestre de l’année 2026.

Supermassive Games tient également à préciser que Little Nightmares III n’est pas affecté par ces changements, et ne bouge donc pas sur le calendrier. En plus d’accorder un peu plus de temps à son équipe sur Directive 8020, le studio évitera au moins que ses deux jeux se cannibalisent (Little Nightmares III étant prévu pour le 10 octobre). Espérons que les deux jeux fonctionnent pour permettre à Supermassive Games de sortir la tête de l’eau.