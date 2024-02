Supermassive Games est plus occupé que jamais. Même si le studio a mis de côté le remaster d’Until Dawn, il œuvre sur plusieurs jeux The Dark Pictures, ainsi que sur Little Nightmares III pour Bandai Namco ainsi que sur The Casting of Frank Stone, spin-off de Dead by Daylight. Un planning très chargé, qui continuera désormais sans la présence des deux cofondateurs du studio, Pete et Joe Samuels.