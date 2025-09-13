Directive 8020 : Histoire, Personnages, Nouveautés… Tout savoir sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

L’horreur spatiale n’a jamais cessé d’inspirer le jeu vidéo. Des couloirs métalliques de Dead Space aux découpes glauquissimes de The Callisto Protocol, en incluant la saga Alien, le vide interstellaire a toujours été une terre idéale pour y faire naître les peurs les plus profondes. Dans quelques mois, ce sera au tour de Supermassive Games de s’aventurer dans ce territoire glacé, avec un projet inédit dans son catalogue : Directive 8020: A Dark Pictures Game. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

directive 8020

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Dark Pictures: Directive 8020
The Dark Pictures: Directive 8020
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

The Dark Pictures: Directive 8020 est repoussé à 2026 tandis que le studio Supermassive Games licencie 36 personnes

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Dark Pictures: Directive 8020 est repoussé à 2026 tandis que le studio Supermassive Games licencie 36 personnes

Future Games Show : Le résumé complet des 35 annonces (The Expanse, Echoes of the End, Fading Echo…)

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Le résumé complet des 35 annonces (The Expanse, Echoes of the End, Fading Echo…)

The Dark Pictures: Directive 8020 présente son système de rembobinage pour pardonner vos mauvais choix

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Dark Pictures: Directive 8020 présente son système de rembobinage pour pardonner vos mauvais choix

Supermassive Games annonce Directive 8020, un nouvel épisode Dark Pictures

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Supermassive Games annonce Directive 8020, un nouvel épisode Dark Pictures
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Directive 8020 : Histoire, Personnages, Nouveautés… Tout savoir sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Directive 8020 : Histoire, Personnages, Nouveautés… Tout savoir sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures
Metroid Prime 4: Beyond – Le jeu peut déjà être précommandé, voici les meilleures offres
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Metroid Prime 4: Beyond – Le jeu peut déjà être précommandé, voici les meilleures offres
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher
switch
wiiu
wii
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher
Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant
Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée
On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté
Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026
Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues
Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre
Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension
Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village
Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus
Dragon Quest VII Reimagined : le remake du JRPG culte s’annonce pour le 5 fevrier 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Quest VII Reimagined : le remake du JRPG culte s’annonce pour le 5 fevrier 2026
Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée
Metroid Prime 4 Beyond roule des mécaniques dans sa nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Metroid Prime 4 Beyond roule des mécaniques dans sa nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie
Pokémon Pokopia : quand l’univers Pokémon rencontre Animal Crossing
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon Pokopia : quand l’univers Pokémon rencontre Animal Crossing
Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois
Yoshi and the Mysterious Book : Yoshi revient dans une nouvelle aventure sur Switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yoshi and the Mysterious Book : Yoshi revient dans une nouvelle aventure sur Switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)
Fire Emblem: Fortune’s Weave : un nouvel opus de la série culte de Tactical-RPG s’annonce sur Switch 2
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fire Emblem: Fortune’s Weave : un nouvel opus de la série culte de Tactical-RPG s’annonce sur Switch 2
Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 pour février 2026, voici les premiers détails
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 pour février 2026, voici les premiers détails
Super Mario Galaxy : le film annoncé, sortie prévue en avril 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy : le film annoncé, sortie prévue en avril 2026
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.6 du jeu (Evernight, Dan Heng Permansor Terrae, nouveau mode…)
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.6 du jeu (Evernight, Dan Heng Permansor Terrae, nouveau mode…)