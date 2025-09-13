Directive 8020 : Histoire, Personnages, Nouveautés… Tout savoir sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures

Vraiment seuls dans l’espace ?

Initialement attendu pour octobre 2025, le jeu a finalement été repoussé au premier semestre 2026. Une décision qui reflète l’ambition du studio britannique, déjà occupé sur plusieurs fronts — notamment le très attendu Little Nightmares III prévu pour le 10 octobre. Et bien que ce soit la première incursion de Supermassive Games dans l’espace, le studio n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit d’effrayer son public. Souvenez-vous, c’est eux qui en 2015 nous ont proposé le cultissime Until Dawn, avant d’élargir leurs talents sur des jeux comme The Quarry ou encore The Casting of Frank Stone en parallèle de l’anthologie Dark Pictures.

Directive 8020 est en réalité le cinquième volet de l’anthologie The Dark Pictures et le premier épisode de la saison deux, après une pause créative suite à la sortie de The Devil in Me en 2022. Cette nouvelle saison prévoit quatre titres, développés cette fois sous Unreal Engine 5 en se tournant exclusivement pour la nouvelle génération de consoles et les PC, pour pousser encore plus loin les prouesses techniques et artistiques déjà bien souvent louées au studio pour ses productions. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés attendues pour cet opus prévu l’an prochain.

Tau Ceti f, destination d’un dernier espoir

Si vous avez déjà joué à des titres de l’anthologie Dark Pictures, vous savez que chaque chapitre de celle-ci explore un thème particulier. Après l’hôtel piégé de The Devil in Me, Directive 8020 va nous amener à nous questionner sur l’avenir de l’humanité. La Terre est en péril, et une société privée, Corinth, a décidé de miser sur la colonisation d’une exoplanète : Tau Ceti f, située à douze années-lumière.

C’est à bord du vaisseau Cassiopeia qu’un équipage est envoyé en mission d’exploration. Mais après un atterrissage catastrophique, l’équipe comprend qu’elle n’est pas seule et se retrouve traquée par une présence extraterrestre extrêmement hostile. Une entité extraterrestre, hostile et surtout capable de mimer à la perfection les membres de l’équipage, infiltre le groupe. Le doute devient une arme, et les amitiés, les loyautés et même les souvenirs se retrouvent désossés par cette présence insidieuse. Comme le martèle la tagline officielle : « Ne faites confiance à personne ».

L’histoire place donc le joueur face à une série de dilemmes cruciaux : qui croire, qui sacrifier, et jusqu’où aller pour protéger l’avenir de l’espèce humaine. Et pour s’en sortir, ils devront prendre des décisions parmi les plus difficiles, dont celle de risquer la vie de tout le monde sur Terre. On a d’ailleurs pu découvrir les 13 premières minutes du prologue à l’occasion de la Gamescom.

Un équipage en chair et en doutes

Supermassive Games a dévoilé un casting riche, notamment marqué par la présence de Lashana Lynch dans le rôle principal. Elle incarne Brianna Young, pilote du Cassiopeia, jeune prodige marquée par l’ombre de son père, astronaute de renom décédé quelques années avant la mission. Déterminée à honorer son héritage, elle devient malgré elle le centre de gravité émotionnel de l’histoire, alors mentorée par Stafford.

Les autres personnages sont incarnés par :

Le Commandant Nolan Stafford , justement, un explorateur chevronné de 52 ans et le premier homme à avoir été sur Mars. Il dirige maintenant la mission de Corinth avec la même détermination qui a défini sa carrière d’astronaute. C’est le fondateur du programme spatial de Corinth et a joué un rôle déterminant dans le succès de nombreuses missions à succès et la mission sur Tau Céti f sera la dernière de sa longue carrière. Meilleur ami du père de Brianna, il a promis à Bill Young qu’il veillerait à tout prix sur sa fille.

Comme dans tous les jeux Dark Pictures, ces cinq personnages jouables disposeront de leurs propres séquences où ils devront faire des choix, choisir des chemins et effectuer des actions, parfois chronométrées par le biais de QTE, dans le but de sauver leur peau, ou celles de leurs congénères. Le reste de l’équipage est d’ailleurs constitué de personnages secondaires comme :

Zoe Anders , qui a rejoint tardivement l’équipage en remplacement de l’officier scientifique décédé, George McNamara. Âgée de 29 ans, celle-ci a été recommandée par Copper et se trouve nerveuse à l’idée d’intégrer la mission. Fascinée par le potentiel de découverte qui se joue devant elle, elle se laissera personne entraver le respect des pratiques éthiques.

Dès que vous perdrez un personnage, l’histoire se modifiera en conséquence, vous fermant des portes, mais en vous en ouvrant d’autres en suivant la théorie de l’effet papillon : chaque choix a ses conséquences et cette fois plus que jamais, avec l’introduction d’une nouveauté de mécanique, les Turning Points.

Réécris l’histoire

Grande nouveauté de cet épisode, les Turning Points sont en réalité des points de bascule permettent de revisiter certains choix critiques et d’en explorer les conséquences. Un système visuel d’embranchements donnera alors aux joueurs et joueuses une vue d’ensemble des chemins pris ou laissés derrière eux, comme des secrets encore enfouis et des fins possibles, et ainsi manquées. En mode classique, il sera possible d’activer ces retours pour élargir sa compréhension du récit. Mais dans le mode Survivant, plus exigeant, ces options seront désactivées, vous contraignant à vivre avec vos décisions, et par conséquent maximisant la tension narrative induite.

Cette innovation s’accompagnera de nouvelles mécaniques en temps réel. Là où les précédents volets reposaient surtout sur des QTE, Directive 8020 introduira davantage de séquences d’exploration furtive, de gestion d’outils et de prise de décisions rapides sous pression. Des outils comme :

Une lampe de poche pour vous éclairer dans les nombreux couloirs obscurs du vaisseau en perdition, mais attention, car vous attirerez forcément tous les regards, humains ou non, sur vous

Pour l’instant, aucune mention d’une quelconque durée de vie n’a été faite, mais si l’on s’en tient aux précédents jeux de la franchise, on devrait se trouver aux alentours de 7-8h pour une run et plus du double pour tout voir.

Une expérience collective ?

Si vous ne voulez pas frissonner seul, sachez que Supermassive Games vous proposera comme pour les jeux précédents de jouer en groupe jusqu’à 5, chacun incarnant un personnage en même temps lors de ses séquences et permettant à chacun de faire ses choix en fonction de sa sensibilité et de ses convictions, quitte à voir son aventure s’arrêter très prématurément. Les choix collectifs deviennent alors cruciaux : convaincre, manipuler, trahir, autant de décision qui vont transformer le jeu en une véritable expérience sociale. Sachez d’ailleurs qu’en solo, l’intelligence artificielle prendra le relais pour incarner les personnages non contrôlés, tout en laissant au joueur la responsabilité des décisions clés, pour maintenir la tension psychologique intacte, que l’on traverse ce cauchemar seul ou accompagné.

Alors que sa sortie était prévue pour le 2 octobre prochain, Directive 8020 s’est donc vu repousser au premier semestre 2026. Supermassive Games a profité des dernières semaines pour évoquer une édition Digital Deluxe, sans pour l’instant préciser si nous aurons des éditions physiques assorties. Cette édition Digital Deluxe comportera en plus du jeu de base :

Un pack de tenues emblématiques des personnages de The Dark Pictures, comme la tenue de militaire de Jason de House of Ashes, ou encore la tenue de plongée de Julia dans Man of Medan. Chaque personnage disposera d’une variation de ces tenues.

emblématiques des personnages de The Dark Pictures, comme la tenue de militaire de Jason de House of Ashes, ou encore la tenue de plongée de Julia dans Man of Medan. Chaque personnage disposera d’une variation de ces tenues. Une mission secrète, Heilroom Retreval , dans laquelle on devra traquer des poupées et des reliques cachées des 4 précédents jeux pour dévoiler des secrets reliant Directive 8020 à l’univers de Dark Pictures.

, dans laquelle on devra traquer des poupées et des reliques cachées des 4 précédents jeux pour dévoiler des secrets reliant Directive 8020 à l’univers de Dark Pictures. Un pack de 3 filtres visuels représentant les époques de différentes missions spatiales avec un Filtre des années 60 en Noir et blanc classique, évoquant le début de la course vers l’espace, un Filtre des années 70 façon Grain de film de style 8 mm pour un aspect documentaire et enfin un Filtre des années 80 à la manière d’une VHS rétro comme dans les vieux films d’horreur.

représentant les époques de différentes missions spatiales avec un Filtre des années 60 en Noir et blanc classique, évoquant le début de la course vers l’espace, un Filtre des années 70 façon Grain de film de style 8 mm pour un aspect documentaire et enfin un Filtre des années 80 à la manière d’une VHS rétro comme dans les vieux films d’horreur. Le tout sera accompagné d’un Artbook numérique pour admirer l’art de la conception du jeu, ainsi qu’une Bande-Son numérique créée par le compositeur primé Jason Graves avec des titres sous licence pour bien se mettre dans l’ambiance.

Voilà ce que l’on pouvait dire sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures, Directive 8020, qui se présente comme l’opus le plus ambitieux de la franchise et qui est prévu désormais pour la première moitié de 2026 sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series X/S.