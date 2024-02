Le studio derrière les jeux The Dark Pictures ou The Quarry est composé d’environ 300 personnes, mais s’apprête à en licencier 90 d’entre eux. Bloomberg indique que 150 positions étaient à risque, de quoi rendre le climat particulièrement difficile au sein des équipes. Puisque la nouvelle s’est rapidement ébruitée, Supermassive Games a décidé de reprendre les devants en publiant un communiqué pour confirmer les renvois à venir, sans pour autant en préciser le nombre :

« Ce n’est un secret pour personne : l’industrie du jeu vidéo est actuellement confrontée à des défis importants, et malheureusement nous n’y sommes pas à l’abri. Après de longues délibérations et avec un profond regret, nous entreprenons donc une réorganisation de Supermassive Games. En conséquence, nous entrons dans une période de consultation qui entraînera la perte de certains de nos collègues. Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère, et de nombreux efforts ont été déployés pour éviter ce résultat. Nous sommes tous conscients du caractère déstabilisant et difficile de ce processus pour tous nos employés et nous travaillerons en étroite collaboration avec toutes les personnes impliquées pour garantir que le processus soit mené avec autant de respect et de compassion que possible. Nous nous engageons à concentrer nos efforts sur nos principaux atouts et sur les titres à venir afin d’assurer la pérennité continue de l’entreprise. »