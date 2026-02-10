Le prochain de la saga The Dark Pictures, Directive 8020, sortira au mois de mai

Depuis quelques mois, Supermassive Games affiche une petite forme, la faute à un enchaînement de projets bien trop intense qui a conduit à de nombreux licenciements. Pour essayer de retomber sur ses pattes, le studio a donc pris la décision de reporter la sortie de Directive 8020, prochain opus de la saga The Dark Pictures, quitte à ce que le titre ne sorte pas dans l’habituel créneau du mois d’octobre/novembre (pour Halloween en somme). Après un long silence radio, Supermassive nous donne enfin des nouvelles du projet, avec une nouvelle date à la clé.

directive 8020

