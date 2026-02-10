Le prochain de la saga The Dark Pictures, Directive 8020, sortira au mois de mai

Dernière chance pour Supermassive ?

La dernière fois que l’on a entendu parler de Directive 8020, c’est lors de son report l’été dernier, alors que Supermassive était définitivement au plus bas. La situation au sein du studio n’est toujours pas au beau fixe, mais ce dernier peut au moins voir le bout du développement de ce projet. C’est avec un nouveau trailer pour le moins explosif (qui a pour but de lancer les précommandes) que l’on apprend la nouvelle date de sortie de Directive 8020, qui est donc calée au 12 mai prochain.

Ce délai a permis au studio de retravailler le gameplay tout en proposant une expérience plus aboutie et surtout plus propre, selon Supermassive. À voir si cela suffira à relancer la saga, et si ce récit horrifique dans l’espace n’aura pas un sentiment de déjà-vu trop fort. Pour en savoir un peu plus sur cet épisode, on vous invite à lire notre article complet résumant toutes les informations à son sujet.

The Dark Pictures: Directive 8020 est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.