The Callisto Protocol : Un Season Pass avec un mode de difficulté en plus, des animations de morts et un nouveau mode de jeu

Des Season Pass, on a l’habitude d’en voir passer pour presque tous les gros jeux du moment, même si on a encore bien du mal à les accepter pour des jeux solo, qui devraient plus souvent prendre exemple sur des jeux comme God of War Ragnarok et son absence de DLC. The Callisto Protocol a visiblement succombé à la mode du pass payant, et le contenu de ce dernier vient d’être précisé, avec des mauvaises surprises.

Un mode très difficile caché derrière du contenu payant ?

Comme on pouvait s’y attendre, ce Season Pass donnera accès à une nouvelle aventure qui permettra d’explorer un peu plus cet univers, selon la page Steam du jeu. Rien de bien surprenant ici, et c’est sans doute l’attrait majeur de ce Season Pass. Dans le même genre de bonus habituels pour un DLC, une armure « Outer Way » sera aussi comprise dans le lot.

On est en revanche un peu plus sceptiques devant le reste du contenu du pass, qui donne accès à un mode de difficulté supplémentaire, avec des munitions limitées. Sans parler des nouvelles animations de morts pour le protagoniste, tout comme pour les ennemis. On a plutôt l’habitude de voir ce genre de choses arriver via des mises à jour gratuites, mais il faudra sortir la carte bleue ici.

Un mode de jeu inédit se cache aussi dans ce Season Pass, avec le mode Riot, qui vous demandera de battre plusieurs vagues d’ennemis en upgradant vos armes au fur et à mesure.

The Callisto Protocol est sortira le 2 décembre et sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.