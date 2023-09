Glen Schofield quitte Striking Distance, le studio qu’il a lui-même fondé, après l’échec de The Callisto Protocol

La nouvelle nous vient de Jason Schreier de Bloomberg, qui indique que le co-créateur du studio a décidé de quitter ce dernier pour « poursuivre de nouvelles opportunités », comme cela a été confirmé par un représentant de Krafton. Un départ suivi de deux autres, à savoir le directeur financier et la directrice des opérations, sachant que la place de Schofield a maintenant été attribuée à Steve Papoutsis, anciennement Chief Development Officer au sein du studio. Autant dire que la direction de Striking Distance est complètement chamboulée, mais ces départs ne sont pas si étonnants lorsque l’on sait que le studio a déjà licencié une trentaine de personnes il y a quelques semaines.

Glen Schofield a publié un communiqué pour confirmer son départ :

« Créer Striking Distance Studios a été une aventure incroyable et je suis très fier de ce que nous avons accompli avec The Callisto Protocol, un jeu qui me tient à cœur. Même si poursuivre une nouvelle aventure est passionnant, quitter SDS donne un sentiment doux-amer, mais je sais que le studio est entre d’excellentes mains […] Nous avons soigneusement planifié la transition afin de garantir un transfert en douceur et des opérations ininterrompues. Striking Distance Studios s’engage à soutenir son équipe incroyablement talentueuse. Notre personnel reste une priorité absolue pendant cette transition car il constitue la pierre angulaire de notre succès. Les projets du studio restent inchangés et son objectif est de continuer à produire du contenu exceptionnel. »