Project Birdseye : Un nouveau jeu tiré de l’univers de The Callisto Protocol montre ses premières images

Un spin-off étonnant qui fait le pont entre deux AAA

Project Birdseye n’est évidemment pas le nom définitif de ce nouveau jeu, qui n’a de toute façon pas encore de date de sortie annoncées ni même de plateformes prévues. On sait en revanche qu’il se situe dans l’univers de The Callisto Protocol, et plus précisément au sein de la Black Iron Prison.

On reste malgré tout loin du précédent jeu du studio, que ce soit dans le style visuel ou dans le gameplay. Striking Distance Studios décrit ce nouveau projet comme une « quête secondaire », un petit essai qui a démarré l’année dernière et qui n’empêche pas le studio de travailler sur son prochain AAA :

« Nous aimons le monde que nous avons créé pour The Callisto Protocol et souhaitons continuer à jouer dans ce bac à sable. Black Iron Prison est le terrain de jeu futur-punk idéal pour la vision de l’équipe. Comme vous pouvez le constater, il ne s’agit pas de The Callisto Protocol 2 – considérez-le comme d’une quête secondaire qui a vraiment trouvé un écho auprès de l’équipe – il nous a permis d’élargir le monde de The Callisto Protocol et d’échauffer nos muscles créatifs sur quelque chose d’un peu différent et sans impact sur le développement sur notre prochain jeu AAA. »

De quoi nous confirmer que malgré les licenciements survenus, le studio travaille bien sur un nouveau AAA, qui peut être The Callisto Protocol comme autre chose. On en saura peut-être plus après la sortie de ce Project Birdseye.