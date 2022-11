God of War Ragnarok : Pas de DLC au programme selon son réalisateur

Pendant longtemps, Santa Monica Studio s’est demandé si la saga nordique de God of War tiendrait en une trilogie ou en deux jeux seulement. C’est finalement l’option du diptyque qui a été choisie, avec un God of War Ragnarok massif, qui doit couvrir beaucoup d’éléments. Malgré la richesse de cet épisode, certaines zones d’ombre subsistent et amènent la communauté à se demander si un DLC serait au programme pour répondre à quelques interrogations sur l’épopée de Kratos et Atreus. Mais ce n’est visiblement pas dans les plans du studio ou de son réalisateur.

Un jeu déjà bien rempli selon le studio

Interrogé sur l’éventualité d’un DLC pour God of War Ragnarok, Eric Williams a répondu sans détour en déclarant qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que cela arrive : « Je ne sais pas, le jeu est si massif. Je pense qu’on a mis tout ce que l’on avait dedans, alors je ne compterais pas dessus. »

Rien d’étonnant ici, sachant que le premier God of War (celui de 2018) n’avait pas reçu de DLC à l’époque. Après tout, le studio a bien d’autres choses à faire maintenant, avec plusieurs projets dans les tuyaux, et même si Williams adorerait travailler sur la licence Castlevania, on se doute que la série God of War et l’arrivée d’un nouvel opus vont rester une priorité chez Santa Monica Studio

God of War Ragnarök est disponible sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet écrit.