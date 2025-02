Les licenciements continuent chez Striking Distance, le studio à l’origine de The Callisto Protocol

C’est en voyant le message de Jesse Lee, concept art director, sur LinkedIn que le public à commencé à se douter que Striking Distance souffrait de nouveaux licenciements. On y lisait :

« En repensant aux tout débuts de Striking Distance Studios, jusqu’à aujourd’hui, près de six ans plus tard… la plupart des développeurs ont été licenciés, et il est difficile de tout résumer maintenant. Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli là-bas et des personnes avec lesquelles j’ai travaillé. J’ai constitué et dirigé des équipes de concept art talentueuses. J’ai fourni une vision pour deux beaux jeux à travers de nombreuses journées et nuits de caféine… et avec certains des artistes les plus incroyables et les plus talentueux. Je suis reconnaissant pour ces années et j’attends avec impatience le prochain chapitre et la poursuite de ma croissance. »