The Callisto Protocol assure le grand spectacle avec sa bande-annonce de lancement

The Callisto Protocol compte bien nous coller une frousse dont on n’est pas prêts de s’en remettre, mais il saura aussi assurer le grande spectacle. Le titre du studio Striking Distance veut nous le prouver avec la diffusion de son trailer de lancement, qui nous permet déjà d’avoir une meilleure idée du récit que l’on va nous présenter, tout en nous montrant que les moyens ont été mis pour assurer un service très hollywoodien.

La dernière grosse production met le paquet sur la mise en scène

Fear takes no prisoners. pic.twitter.com/gv5LqK8IPT — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) November 17, 2022

On ne va pas se mentir, ce trailer de lancement ne met pas vraiment l’accent sur l’ambiance horrifique du titre, ni sur les sombres couloirs mal éclairés que l’on va traverser avec de grosses gouttes de sueur froide dans le dos.

Le studio nous vend du grand spectacle, ce qui ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais on peut au moins s’assurer que le titre a bénéficié d’un soin tout particulier sur sa mise en scène, et devrait nous offrir des scènes qui promettent de nous couper le souffle. Du moins, c’est tout ce qu’on espère, entre deux morts brutales et sanglantes que même le Japon ne veut pas.

The Callisto Protocol est sortira le 2 décembre, et sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.