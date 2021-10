The Callisto Protocol

The Callisto Protocol est un jeu d'horreur et de survie narratif solo développé par Striking Distance Studios et édité par Krafton. Conçu par les créateurs de la célèbre licence Dead Space et se déroulant environ trois siècles dans le futur du battle-royale PUBG, plus précisément en l'an 2320, le joueur ou la joueuse doit s'enfuir et percer à jour les terrifiants secrets de l’unité à sécurité maximale Fer noir située sur la lune morte de la planète Jupiter, Callisto.