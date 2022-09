The Callisto Protocol : Le jeu d’horreur des créateurs de Dead Space s’offre un nouveau trailer

Hasard ou non du calendrier, en plus d’avoir eu des nouvelles du développement de Dead Space Remake hier, son concurrent direct The Callisto Protocol s’est offert son petit moment de popularité. En effet, en fin de journée, le jeu d’horreur de Striking Distance Studios et de Krafton a diffusé un trailer inédit aussi sanglant que terrifiant.

Une prison de Fer Noir qui recèle bien des mystères

Intitulée « La vérité sur Fer Noir », cette vidéo sème quelques timides indices sur l’intrigue qui amènera Jacob ainsi qu’un autre personnage à devoir percer les secrets et s’échapper de la prison située sur la lune morte de Jupiter, Callisto. Notez également qu’elle nous donne un nouvel aperçu de l’ambiance horrifique du titre qui ne cache décidément pas ses fortes inspirations Dead Space, en espérant tout de même que cela ne l’empêchera pas de trouver sa propre identité au lancement.

The Callisto Protocol sortira le 2 décembre sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.