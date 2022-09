Accueil » Actualités » Dead Space Remake : EA Motive indique avoir recréé le jeu entier en un seul et unique plan séquentiel

Attendu en début d’année prochaine sur PC et consoles, Dead Space Remake ne s’est pas beaucoup montré au public depuis quelques mois. Bonne nouvelle, à défaut de nous proposer un nouveau livestream, les équipes d’EA Motive ont publié plus tôt cette semaine un article permettant d’en apprendre davantage sur le jeu d’horreur qui a apparemment été recréé en un seul et unique plan séquentiel.

Un USG Ishimura intégralement interconnecté

Comme expliqué par le producteur Philippe Ducharme, « nous créons le jeu entier en un seul plan séquentiel. Du moment où vous démarrez le jeu jusqu’à celui où vous le terminez, il n’y a pas de coupures de caméra ni d’écrans de chargement, à moins que vous ne mouriez. L’USG Ishimura est maintenant entièrement interconnecté. »

« Vous pouvez donc marcher du point A au point Z, parcourir l’ensemble du vaisseau et revisiter les lieux que vous avez déjà explorés pour récupérer des choses que vous auriez pu manquer – c’est tout nouveau. C’est désormais une expérience complètement ininterrompue. »

Autre information intéressante, le directeur créatif Roman Campos-Oriola indique que le scénario de ce remake devrait rester, sans grande surprise, fidèle à celui du titre original tout en incluant des éléments et références présentes dans Dead Space 2 et 3 ainsi que les bandes dessinées de la licence.

« Isaac a une voix ici, tout comme dans Dead Space 2 et Dead Space 3. Certains personnages qui étaient un peu plus secondaires ou n’apparaissaient que dans les journaux audio, comme le Dr Cross, nous leur avons donné un véritable temps d’écran. Nous voulions aussi donner davantage de background à certains des personnages du casting comme Nicole. Nous créons donc toute une série de quêtes secondaires narratives qui vous permettront de voir, par exemple, ce qui est arrivé à Nicole pendant l’épidémie. »

Pour finir, notez que Philippe Ducharme et Roman Campos-Oriola, en compagnie du directeur technique du projet David Robillard, sont également revenus sur ce qu’apporte l’utilisation du moteur Frostbite au remake.

Outre les améliorations liées aux animations, aux textures, au comportement des ennemis ou encore à la gestion de l’éclairage, la manière de se déplacer en apesanteur a été retravaillée : « Il y a beaucoup plus de liberté dans les mouvements en 360 degrés. Maintenant, lorsque vous jouez à Dead Space, vous avez vraiment l’impression d’être dans l’espace. Cela nous permet de revisiter une partie de l’ancien contenu et de créer de nouvelles façons de naviguer, de nouveaux chemins et de nouveaux environnements avec de nouveaux défis à relever. »

Dead Space Remake sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.