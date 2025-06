The Blood of Dawnwalker nous met dans l’ambiance et confirme sa sortie pour 2026 lors du Xbox Games Showcase

Sang pour sang prêt

Pour rappel, dans The Blood of Dawnwalker, on incarne Coen, un homme qui va devenir malgré lui un Dawnwalker, c’est à dire une personne mi-humain et mi-vampire. Après de lourds événements, Coen devra se lancer en quête de sauver sa famille et de venger de ses oppresseurs, mais il n’aura que 30 jours et 30 nuits pour y arriver. Plusieurs approches seront donc possibles avec des arcs ou des quêtes qui ne pourront être réalisés dans les temps, prévoyant des parties uniques à chaque essai.

Chaque quête ou action narrative fera avancer le temps, mais pas l’exploration qui nous laissera le champ libre pour ne pas presser les joueurs et joueuses. Les développeurs ont également annoncé récemment que la fin du compte à rebours ne signifiera pas forcément un game over, mais il nous faudra découvrir en quelles proportions.

Ce long trailer, qui fait office de longue révélation du concept du jeu, revient sur l’ambiance proposée par le jeu même si l’on aurait aimé davantage de gameplay pur pour découvrir manette en main ce que cela donnera. On peut notamment apercevoir de nombreuses créatures écoeurantes, mais aussi quelques manipulations à l’épée ou le changement d’ambiance quand la nuit débarque. Notre personnage semble également pouvoir marcher sur les murs verticaux de nuit, et semble gagner en capacités de déplacement.

Le jeu développé sous Unreal Engine 5 semble faire la part belle aux effets visuels et aux panoramas chatoyants (dans un monde ouvert à échelle plus digeste que dans certaines productions), même si on a l’impression que les visages sont encore en deçà du reste.

Mais il reste du temps au studio pour peaufiner tout cela puisque The Blood of Dawnwalker prévoit de sortir en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Un nouveau temps de communication est prévu pour le 21 juin prochain à 21h sur la chaîne Twitch du jeu, le jour du Solstice d’été, avec la première révélation de gameplay, notamment des combats à l’épée, aux sortilèges et autres capacités vampiriques, mais aussi sur l’exploration et sur les différences entre le jour et la nuit.