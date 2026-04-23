The Blood of Dawnwalker annoncera sa date de sortie le 28 avril avec du gameplay en monde ouvert
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Rédigé par Julien Blary
Considéré comme l’un des jeux les plus attendus, The Blood of Dawnwalker nous avait promis une sortie cette année et de régulièrement communiquer. La promesse sera probablement tenue puisque le studio vient d’annoncer une émission consacrée à son RPG en monde ouvert, qui permettra de lever le voile sur sa date de sortie mais aussi de nouvelles images.
Une sortie cet été ?
Bandai Namco et les développeurs de Rebel Wolves nous donnent rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 28 avril à 18h pour une émission centrée sur The Blood of Dawnwalker. Nommée « Road to Launch », celle-ci a déjà dévoilé son programme étalé sur 45 minutes avec :
- L’annonce de la date de sortie
- Le story trailer
- Les configurations PC
- Du nouveau gameplay pour la partie monde ouvert
- Des coulisses de développement au sujet de l’open world et de l’histoire
- Un focus sur la musique
- Les éditions du jeu
Un joli programme, qui sera diffusé sur les chaînes officielles du studio sur YouTube et Twitch (et que l’on vous résumera). Et avec la communication qui a beaucoup tourné autour du solstice d’été depuis le début, on pourrait imaginer une date logée en juin. Confirmation dans quelques jours.
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Date de sortie : N/C