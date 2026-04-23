The Blood of Dawnwalker annoncera sa date de sortie le 28 avril avec du gameplay en monde ouvert

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Considéré comme l’un des jeux les plus attendus, The Blood of Dawnwalker nous avait promis une sortie cette année et de régulièrement communiquer. La promesse sera probablement tenue puisque le studio vient d’annoncer une émission consacrée à son RPG en monde ouvert, qui permettra de lever le voile sur sa date de sortie mais aussi de nouvelles images.

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The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : N/C

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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