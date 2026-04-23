The Blood of Dawnwalker annoncera sa date de sortie le 28 avril avec du gameplay en monde ouvert

Une sortie cet été ?

Bandai Namco et les développeurs de Rebel Wolves nous donnent rendez-vous la semaine prochaine, le mardi 28 avril à 18h pour une émission centrée sur The Blood of Dawnwalker. Nommée « Road to Launch », celle-ci a déjà dévoilé son programme étalé sur 45 minutes avec :

L’annonce de la date de sortie

Le story trailer

Les configurations PC

Du nouveau gameplay pour la partie monde ouvert

Des coulisses de développement au sujet de l’open world et de l’histoire

Un focus sur la musique

Les éditions du jeu

Un joli programme, qui sera diffusé sur les chaînes officielles du studio sur YouTube et Twitch (et que l’on vous résumera). Et avec la communication qui a beaucoup tourné autour du solstice d’été depuis le début, on pourrait imaginer une date logée en juin. Confirmation dans quelques jours.