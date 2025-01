The Blood of Dawnwalker : Le studio Rebel Wolves explique comment la mécanique du temps qui passe fonctionne en jeu

Même les vampires ont un agenda à respecter

Dans The Blood of Dawnwalker, le temps vous est compté. Le protagoniste Coen n’a que 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille, que ce soit en s’alliant avec les buveurs de sang ou en défendant l’Humanité (on imagine que les choix ne seront pas aussi binaires). Chaque seconde est précieuse pour notre héros, ce qui est une source de stress chez certains joueurs et joueuses qui ne souhaitent pas être contraints par une date limite imposée.

Sur Twitter (X), Mateusz Greiner, responsable des relations publiques chez Rebel Wolves, a répondu à quelques interrogations à ce sujet en précisant que cette limite sera toujours très bien indiquée, sans être trop contraignante. Chaque mission fera progresser les jours et les nuits qui passent, mais pas l’exploration :

« En bref, le joueur dispose d’un temps limité pour atteindre l’objectif principal. L’exploration du monde ne fait pas avancer le temps, mais chaque quête le fait. Cela joue un rôle énorme dans notre structure narrative, et nous développerons davantage sur ce que cela signifie plus tard. »

Il indique aussi qu’arriver au bout des 30 jours et 30 nuits ne signifie pas pour autant que le jeu est terminé :

« Toutes les quêtes [font avancer le temps], mais il sera toujours clairement indiqué au joueur si une activité fait avancer le temps (et de combien) – les joueurs auront le contrôle sur cela. Il convient également de noter qu’il n’y aura pas nécessairement de game over après 30 jours et 30 nuits, mais n’allons pas trop vite. C’est tout ce que je peux dire pour l’instant ! »

The Blood of Dawnwalker se dévoilera davantage au cours de l’été 2025 et vise une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series.