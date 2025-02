The Blood of Dawnwalker : Le RPG de Rebel Wolves aura un monde ouvert plus petit que certains autres jeux

Plus proche d’un Gothic que d’un The Elder Scrolls

Qui dit monde ouvert ne dit pas forcément un univers vaste à explorer pendant des centaines d’heures. Certains jeux proposent des mondes plus restreints, et c’est ce que vise The Blood of Dawnwalker. Interrogé à ce sujet chez GamesRadar+, le lead quest designer Mateusz Tomaszkiewicz indique que le jeu aura un monde ouvert plus petit que certains cadors du genre, pour que l’on devienne plus familier avec les lieux que l’on explore. Il dit avoir toujours préféré les mondes ouverts comme dans Gothic plutôt que dans un Daggerfall :

« C’était un monde ouvert, mais beaucoup plus petit, et cela m’a permis de le vivre différemment de ces mastodontes où il est impossible de vraiment connaître tous les coins et recoins parce que c’est tellement grand, alors on se précipite un peu. Mais quand le monde est un peu plus petit et qu’on l’explore plus calmement et de manière plus détendue, on arrive à mémoriser ces endroits, et on a davantage l’impression de connaître réellement l’endroit. »

Et ce n’est peut-être pas plus mal, à l’heure où certains mondes ouverts vont vers la surenchère de kilomètres carrés à visiter sans que l’on y trouve quelque chose d’intéressant à voir. Espérons donc un monde plus dense et plus resserré pour The Blood of Dawnwalker, qui donnera quand même envie de l’explorer.

The Blood of Dawnwalker devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.