Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

Action-RPG fantasy à l’humour « british » assumé, survival horror dans un hôtel angoissant à souhait, retours en jeu vidéo d’une aventurière culte des années 90 et d’un célèbre agent secret charismatique… vous retrouverez ci-dessous les seize productions vidéoludiques que VOUS attendez le plus en 2026, classées de la quinzième à la première place. Alors, avez-vous une petite idée de ceux que vous avez le plus plébiscité ?

15 – LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight / Onimusha: Way of the Sword

Développeurs / éditeurs : TT Games et Warner Bros. Games (pour LEGO Batman) / Capcom (pour Onimusha)

: TT Games et Warner Bros. Games (pour LEGO Batman) / Capcom (pour Onimusha) Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 (pour LEGO Batman) / PC – PlayStation 5 – Xbox Series (pour Onimusha)

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 (pour LEGO Batman) / PC – PlayStation 5 – Xbox Series (pour Onimusha) Date et fenêtres de sortie : 29 mai 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series – 2026 sur Switch 2 (pour LEGO Batman) / 2026 (pour Onimusha)

Nous commençons par la 15ème et dernière place avec une égalité entre LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight et Onimusha: Way of the Sword. Chapeauté par TT Games et Warner Bros. Games, le premier est un jeu d’action et d’aventure qui nous proposera de vivre, ou revivre, la genèse de l’iconique « Chevalier Noir » de DC Comics, des débuts de Bruce Wayne au sein de la Ligue des Ombres jusqu’à son ascension au statut de super-héros. Ponctuée de dialogues et scènes potaches à l’image de celles présentes dans les productions LEGO depuis plusieurs années, cette épopée nous laissera également explorer une cité de Gotham en monde ouvert dans la peau d’autres personnages bien connus de la franchise. Robin, Batgirl, Catwoman, Jim Gordon… chacun d’eux possèdera des compétences uniques et surtout différentes de Batman.

Onimusha: Way of the Sword, lui, est entièrement conçu par Capcom et prendra place dans un univers bien plus sombre et moins « grand public » à l’époque de l’ère Edo, au Japon. Nous y incarnerons Miyamoto Musashi, un samouraï tentant de sauver la ville de Kyoto de la corruption et du chaos propagés par la Malice. Dans ce but, nous devrons notamment nous lancer dans des affrontements à la fois dynamiques, stratégiques et exigeants contre les « Genma », des créatures démoniaques dont nous pouvons absorber les âmes à l’aide du légendaire gantelet Oni une fois vaincues.

14 – Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Développeur / éditeur : Level-5

: Level-5 Plateformes : Nintendo Switch – Nintendo Switch 2

: Nintendo Switch – Nintendo Switch 2 Fenêtre de sortie : 2026

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur se hisse à la 14ème place de vos attentes vidéoludiques de 2026. Un choix qui n’est pas vraiment surprenant étant donné que cela fait déjà environ trois ans que son existence a été officialisée par Level-5 (Ni no Kuni, Fantasy Life…). Espérons donc que le jeu d’aventure et d’énigmes ne sera pas à nouveau repoussé et verra bel et bien le jour dans les mois à venir sur les consoles hybrides de Nintendo.

Se déroulant un an après les événements narrés dans l’opus Professeur Layton et le Destin Perdu commercialisé en 2010, cet épisode nous emmènera à Steam Bison, la ville qui se développe le plus vite de toute l’Amérique. Aux côtés de Layton et Luke, nous devrons percer le mystère lié au fantôme de Gunman King Joe, le spectre d’un bandit qui semble prêt à tout pour inciter la population à rejeter la course au progrès dans laquelle s’est lancée la métropole. Outre une flopée de puzzles divers et variés à résoudre, ce périple nous permettra de faire la rencontre d’un compagnon de route inédit nommé Coindar, qui ressemble à un petit robot.

13 – Forza Horizon 6

Développeur / éditeur : Playground Games / Xbox Game Studios

: Playground Games / Xbox Game Studios Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date et fenêtre de sortie : 19 mai 2026 (sur PC et Xbox Series) / 2026 (sur PS5)

En 13ème position, nous retrouvons Forza Horizon 6, le prochain jeu de course arcade en monde ouvert de Playground Games. Après nous avoir fait voyager à travers l’Etat du Colorado (Etats-Unis), la Côte d’Azur (France), la Riviera ligure (Italie), l’Australie, la Grande-Bretagne et le Mexique, cette nouvelle itération de la saga FH nous fera arpenter en long et en large le Japon. Des pentes escarpées du Mont Fuji aux zones urbaines de Tokyo, en passant par les collines bordées de Sakuras en fleurs, le terrain de jeu qui sera à notre portée promet d’être le plus vaste et riche que la licence ait connu. Et pour celles et ceux qui l’ignoraient encore, oui, il évoluera en fonction du cycle jour/nuit, de la météo et des saisons.

Côté roster, pas moins de 550 bolides différents seront disponibles au lancement. Par exemple, nous pourrons piloter des véhicules plutôt « classiques » pour le genre, tels que l’Aston Martin Valkyrie de 2023, la Pagani Huayra R de 2021, et la Porsche 911 Carrera S de 2019. Cependant, pas mal de modèles nippons seront aussi de la partie comme les Nissan Skyline GT-R et Honda NSX-R de 1992, ainsi que la GR GT annoncée officiellement par Toyota fin 2025. Notez d’ailleurs que cette dernière sera la grande star de ce volet, au point d’être mise en avant sur la jaquette du titre.

12 – Phantom Blade Zero

Développeur / éditeur : S-Game

: S-Game Plateformes : PC – PlayStation 5

: PC – PlayStation 5 Date de sortie : 9 septembre 2026

A la 12ème place de ce classement, vous avez mis Phantom Blade Zero, l’action-RPG ultra-nerveux et chorégraphique du studio chinois S-Game. Nous plongeant dans un univers « Kung-Fu Punk » sombre inspiré de l’âge d’or des films d’action du cinéma hongkongais, nous y suivrons l’histoire de Soul, un personnage accusé à tort du meurtre de son maître. Gravement blessé par ses pairs, il ne lui reste que 66 jours à vivre, une période dont il compte bien profiter pour se venger en mettant au jour la conspiration qui a conduit à sa condamnation.

Pour arriver au bout de ce périple, nous aurons la possibilité de débloquer plus d’une trentaine d’armes différentes, dont une vingtaine de « lames fantômes ». Un contenu qui devrait suffire pour nous laisser trouver et manier celles qui correspondront le mieux à notre style de combat. Concernant les affrontements justement, ils seront donc extrêmement dynamiques, grisants et spectaculaires, qu’ils nous opposent à plusieurs ennemis standards ou un boss. Heureusement, le titre se voulant un peu plus accessible qu’un Souls-like, plusieurs niveaux de difficulté seront présents pour nous permettre de trouver la courbe de challenge la plus adaptée à nos besoins.

11 – Resonance: A Plague Tale Legacy

Développeur / éditeur : Asobo Studio / PulluP Entertainment

: Asobo Studio / PulluP Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : 2026

Après nous avoir gratifié des excellents opus Innocence en 2019 et Requiem en 2022, la licence française A Plague Tale reviendra cette année par le biais d’une préquelle : Resonance: A Plague Tale Legacy. Faisant partie de votre top 15 des attentes vidéoludiques de 2026, ce jeu d’action et d’aventure est chapeauté encore une fois par le studio bordelais Asobo (Microsoft Flight Simulator) et l’éditeur tricolore Pullup Entertainement (anciennement connu sous les noms Focus Home Interactive puis Focus Entertainment).

Se déroulant environ quinze ans avant les événements narrés dans Requiem, nous y contrôlerons une version plus jeune de la contrebandière et pillarde Sophia qui cherche à s’accaparer un mystérieux trésor censé se trouver au cœur du dangereux labyrinthe construit par Dédale, sur l’île du Minotaure. Au cours de cette quête où époque du Moyen-Age et mythes antiques entreront en collision, nous devrons progresser de manière furtive ou frontale face aux ennemis ayant les mêmes intentions que nous, tout en prenant garde à l’étrange créature qui semble vivre dans la région. Le Prisme, une sorte de sphère minoenne aux curieuses caractéristiques, nous sera également très utile pour résoudre les énigmes qui nous barreront la route.

10 – Control Resonant

Développeur / éditeur : Remedy Entertainment

: Remedy Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : 2026

Tout en bas du top 10 de ce classement, nous retrouvons la prochaine production de Remedy Entertainment : Control Resonant. Prenant place environ sept ans après la conclusion du premier épisode de la série lancée en 2019, cet action-RPG nous mettra dans la peau de Dylan Faden, le frère de la Directrice du Bureau Fédéral de Contrôle (ou BFC) Jesse Faden. Libéré de sa prison par ses anciens geôliers, il devra explorer un quartier de Manhattan consumé par les influences corruptrices du Hiss, de la Mousse et des autres forces surnaturelles menaçant l’humanité tout entière, afin de retrouver sa sœur portée disparue.

Concernant l’expérience de jeu, elle nous invitera à arpenter des niveaux plus ouverts que dans Control, notamment par l’intermédiaire d’un « système de déplacements rapides avec des mécaniques de traversée ». Quant à « l’Aberration », l’arme surnaturelle de Dylan, elle pourra prendre différentes formes tout au long de l’aventure (grande masse à tenir à deux mains, lames…), ce qui devrait nous laisser l’opportunité de varier les combos en vue de terrasser plus efficacement les ennemis que nous croiserons sur notre chemin. Bien entendu, des pouvoirs supplémentaires seront accessibles au fur et à mesure de la partie.

9 – Pragmata

Développeur / éditeur : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 Date de sortie : 24 avril 2026

Autre projet de Capcom prévu en 2026, Pragmata est un jeu d’action et d’aventure qui vous intrigue, au même titre que de nombreux joueurs et nombreuses joueuses, puisque vous l’avez positionné 9ème au sein de ce classement. Se déroulant dans un univers orienté science-fiction, nous y suivrons le récit de Hugh Williams, membre d’une équipe d’intervention envoyée sur la Lune pour découvrir pourquoi la station dédiée à la recherche et exploitation d’un étrange matériau appelé « Lunafilament » ne répond plus. Séparé de ses alliés et gravement blessé suite au déclenchement d’un séisme lunaire, il va pourtant devoir trouver un moyen de rentrer chez lui, sur Terre.

Fort heureusement, il ne sera pas seul pour essayer d’y arriver. Outre un vaste arsenal d’armes à feu, notre protagoniste pourra compter sur le soutien et les compétences de hacking de Diana, une petite androïde à l’apparence d’une jeune fille créée à l’aide du fameux « Lunafilament », afin d’atteindre son but. Autrement dit, nous serons amenés à combiner les aptitudes des deux personnages tout au long de l’épopée, à coups de QTE par moments, dans l’optique de progresser à travers la station et franchir les nombreux obstacles qui se dresseront contre nous.

8 – Marvel’s Wolverine

Développeur / éditeur : Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment

: Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment Plateforme : PlayStation 5

: PlayStation 5 Fenêtre de sortie : Automne 2026

Si le Marvel Cinematic Universe ne connait plus forcément un succès aussi retentissant qu’à une certaine époque, le « Marvel Gaming Universe », lui, continue de se développer doucement mais sûrement. En effet, après avoir su donner un nouveau souffle au lore de Spider-Man, Insomniac Games nous proposera d’ici la fin de l’année sa vision d’un autre personnage iconique des comics Marvel : Wolverine, par le biais du jeu d’action-aventure Marvel’s Wolverine.

Dans le cadre d’un scénario original et sombre, nous incarnerons donc ce cher Logan qui cherche à percer les mystères autour d’un passé qui ne cesse de lui échapper. Pour y parvenir, il devra voyager à travers plusieurs lieux dans le monde, des étendues glacées du Canada aux rues étroites de Tokyo (Japon), en passant par la nation insulaire de Madripoor. Pendant son périple, il rencontrera divers alliés et adversaires (Mystique, Oméga Red, les Reavers…) et participera à des affrontements dynamiques, brutaux et sanglants qui promettent d’être assez spectaculaires.

7 – Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Développeurs / éditeur : Crystal Dynamics et Flying Wild Hog / Amazon Game Studios

: Crystal Dynamics et Flying Wild Hog / Amazon Game Studios Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : 2026

En 7ème place, vous avez choisi de donner un coup de projecteur supplémentaire à Tomb Raider: Legacy of Atlantis, le titre qui marquera le grand retour en jeu vidéo de l’aventurière et archéologue Lara Croft. S’agissant d’un remake sous Unreal Engine 5 du tout premier épisode de la franchise Tomb Raider sorti initialement en 1996, il nous demandera de parcourir le monde dans le but de récupérer les différents fragments du Scion, un artefact ancien renfermant une puissance incommensurable.

Que ce soit en explorant la jungle péruvienne, les ruines de la Grèce antique, ou encore le désert égyptien, nous devrons apprendre à tirer parti des capacités athlétiques de la protagoniste, ainsi que faire preuve d’observation et de réflexion, pour progresser en évitant les dangers et pièges qui tenteront de nous barrer la route. Côté casting, c’est Alix Wilton Regan qui prêtera ses traits au personnage principal, une actrice britannique qui s’était déjà faite remarquer pour ses performances dans Mass Effect 3 (Samantha Traynor), Dragon Age Inquisition (l’Inquisitrice) et Assassin’s Creed Origins (Aya).

6 – The Blood of Dawnwalker

Développeur / éditeur : Rebel Wolves / Bandai Namco

: Rebel Wolves / Bandai Namco Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : 2026

Conçu par des anciens de CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) au sein du studio polonais Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker se positionne aux portes du top 5 de vos plus grandes attentes vidéoludiques de 2026. Se présentant comme un action-RPG en monde ouvert prenant place dans une version dark fantasy de l’Europe du 14ème siècle, il nous mettra dans la peau de Coen, un jeune homme transformé contre sa volonté en Pénombral. Devenu désormais à moitié humain et vampire, il dispose de trente jours et nuits pour trouver un moyen de sauver sa famille des griffes de Brencis et son groupe de monstres.

Dans l’optique de nous immerger autant que possible dans le rôle du protagoniste et l’environnement particulièrement cruel qui l’entoure, chaque décision que nous prendrons et action que nous effectuerons promettent d’avoir des conséquences sur l’évolution de notre périple. Par exemple, se focaliser sur une quête ou un objectif spécifique fera s’écouler plus ou moins rapidement le compte à rebours. De plus, dépasser les délais imposés par l’antagoniste n’aboutira pas à un game over mais aura évidemment un impact sur le déroulement et dénouement de l’histoire. Et pour ce qui est des affrontements, nous aurons également accès (ou pas !) à des aptitudes diverses et variés en fonction de si nous combattons de jour ou de nuit.

5 – Crimson Desert

Développeur / éditeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : 19 mars 2026

Place au top 5 de ce classement avec Crimson Desert. Après de multiples reports, le jeu d’action et d’aventure solo en monde ouvert de Pearl Abyss (Black Desert Online) verra enfin le jour d’ici quelques semaines sur PC et consoles. Prenant place sur Pywel, un vaste continent divisé en cinq régions (Hernand, Pailune, Déméniss, Délésyie et le Désert pourpre), nous y contrôlerons Kliff, un guerrier des Crinières Grises cherchant à reconquérir les terres que son clan a perdu suite à une offensive surprise et brutale du peuple des Ours Noirs.

Outre des combats dynamiques et batailles à plus ou moins grande échelle, Pywel devrait intégrer un contenu annexe colossal (pour ne pas dire indigeste ?). Entre exploration de bourgades paisibles, cités animées, mystérieux sanctuaires et zones appartenant au royaume de « l’Abysse », phases de récolte, craft, chasse et pêche, ou encore localisation de montures à chevaucher à nos risques et périls (cheval, loup, machine, dragon…), nous aurons à priori largement de quoi nous occuper pendant des dizaines et des dizaines d’heures, en vue de percer tous les secrets de l’univers médiéval-fantasy riche dans lequel nous serons plongés.

4 – 007 First Light

Développeur / éditeur : IO Interactive

: IO Interactive Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 Date de sortie : 27 mai 2026

Après avoir réalisé une (surprenante ?) remontée fantastique lors des derniers jours des AG Awards, 007 First Light termine à la 4ème place de vos votes dans la catégorie « Jeu le plus attendu de 2026 ». Nouveau projet ambitieux des développeurs danois de IO Interactive (Hitman), il nous fera incarner une version jeune et très tête brulée de James Bond, avant que celui-ci ne devienne le célèbre agent secret du MI6 que nous connaissons. Autrement dit, il s’agira bien là d’une revisite complète de son « origin story ».

Dans le but de contrecarrer une tentative de coup d’Etat imminente par une organisation de l’ombre, nous devrons progresser à travers des niveaux plus ou moins ouverts de manière silencieuse ou en étant davantage bourrin, en interagissant ou usant d’objets pensés pour faire diversion, d’armes, de gadgets, de nos poings, etc. Notez d’ailleurs que les gunfights seront fortement inspirés de ceux visibles dans les titres Uncharted imaginés par Naughty Dog. En revanche, certaines séquences seront linéaires et bénéficieront d’une mise en scène très cinématographique pour l’occasion, à l’image des courses-poursuites en véhicule.

Concernant le casting vocal original principal, il réunira Patrick Gibson (The OA, Dexter: Les Origines), Priyanga Burford (Industry, James Bond 007: Mourir peut attendre), Alastair Mackenzie (Andor), Kiera Lester (Ruby Speaking), Lennie James (The Walking Dead, Shaxx dans Destiny 1 & 2) et Noemie Nakai (Tokyo Vice) dans les rôles respectifs de James Bond, M, Q, Miss Moneypenny, John Greenway (le mentor de James) et Miss Roth.

3 – Resident Evil Requiem

Développeur / éditeur : Capcom

: Capcom Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series – Nintendo Switch 2 Date de sortie : 27 février 2026

Après Onimusha: Way of the Sword et Pragmata, une troisième production Capcom intègre ce classement en s’adjugeant la dernière place du podium : le survival horror Resident Evil Requiem. Nous faisant revenir à Racoon City (ou plutôt ce qu’il en reste !), nous y retrouverons Grace Ashcroft, fille d’Alyssa Ashcroft (Resident Evil Outbreak) et analyste au FBI, et Leon S. Kennedy, agent de l’organisation DSO luttant contre le bioterrorisme (Division of Security Operations), enquêtant sur une série de meurtres étranges dans un hôtel sinistre de la ville.

Afin de résoudre cette affaire, nous jouerons des phases avec Grace, axées sur la discrétion dans un environnement et une ambiance anxiogènes, et d’autres avec Leon, qui seront davantage tournées vers les combats et l’action. Sous les traits de la jeune femme, nous pourrons aussi fabriquer divers objets utiles à notre progression, en collectant le sang des créatures que nous croiserons. De plus, nous serons libres d’alterner entre une vue FPS ou TPS en jeu, ce qui est une première dans l’histoire de la saga, et des énigmes et de la gestion de ressources seront toujours au programme.

2 – Fable

Développeur / éditeur : Playground Games / Xbox Game Studios

: Playground Games / Xbox Game Studios Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series Fenêtre de sortie : Automne 2026

Fable, le second gros projet en développement chez Playground Games en parallèle de Forza Horizon 6, s’offre la 2ème place dans vos votes. Vendu comme l’équivalent d’un reboot, cet action-RPG promet de respecter les codes de la licence lancée dans les années 2000 par Lionhead Studios, comme en témoigne la présence d’un humour très « british » dans ses différentes bandes-annonces et bien que la direction artistique cartoon originale ait laissé place à un rendu visuel faisant davantage penser à un « Hogwarts Legacy-like ».

Nous mettant dans la peau de notre propre personnage personnalisable, il nous proposera d’écrire son récit de A à Z, de l’attaque de son village par une mystérieuse entité jusqu’à ses actes les plus héroïques. Toutefois, ce sera à nous de façonner cette vision de « l’héroïsme » par les choix que nous ferons et actions que nous effectuerons, ou pas, puisque les nombreux PNJ que nous rencontrerons réagiront à l’évolution de notre réputation et épopée tout au long de la partie. Et des opportunités susceptibles de changer notre image, il y en aura beaucoup au sein du vaste monde ouvert fantasy d’Albion.

1 – GTA 6

Développeur / éditeur : Rockstar Games

: Rockstar Games Plateformes : PlayStation 5 – Xbox Series

: PlayStation 5 – Xbox Series Date de sortie : 19 novembre 2026

Nous avons absolument voulu maintenir le suspense jusqu’à la fin mais, en réalité, il n’y a aucune surprise quant à l’identité du titre que vous attendez le plus en 2026 puisque, comme l’an dernier, il s’agit de GTA 6. Espérons seulement qu’il ne sera pas encore une fois repoussé et sortira bien à la date du 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series. Si c’est le cas, Rockstar Games nous le présentera plus en détails dès l’été prochain.

Pour rappel, le jeu d’action et d’aventure en monde ouvert nous fera revenir à Leonida, l’Etat fictif inspiré de la Floride introduit dans l’épisode Vice City commercialisé en 2002. Nous y suivrons l’histoire de Lucia Caminos et Jason Duval, un couple de criminels ne pouvant compter que sur eux-mêmes pour survivre au sein de la dépaysante mais ô combien dangereuse métropole de Vice City. Comme ses prédécesseurs, cette itération devrait aussi nous laisser participer à une tonne d’activités secondaires et annexes, tout en nous offrant sa vision satirique de plusieurs aspects récents de la société et culture américaine (impact et omniprésence des réseaux sociaux, prolifération d’influenceurs et influenceuses en tous genres, etc.)

C’est donc sur GTA 6 que nous concluons ce classement répertoriant les seize jeux vidéo que vous attendez le plus en 2026 sur PC et consoles. Merci beaucoup à vous d’y avoir contribué par le biais de nos AG Awards 2025 dont vous pouvez retrouver un récapitulatif complet des résultats pour chaque catégorie sur notre site. A l’année prochaine pour une nouvelle édition ?