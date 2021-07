Test Les Sims 4 Vie à la campagne : Toutes les nouveautés de l’extension

Sorti en 2014, Les Sims 4 n’en finit plus d’alimenter son contenu avec de nombreux packs et autres DLC. Après avoir célébrer les 20 ans de la série comme il se doit avec l’excellente extension Escapade Enneigée, le jeu de gestion/simulation accueille une nouvelle aventure : Vie à la Campagne. On vous avait déjà partagé 4 raisons d’attendre ce pack, désormais, on vous présente tout ce qu’il faut en retenir après y avoir joué longuement et avoir passé du temps dans la cambrousse.

Un break à la campagne

Le nouveau monde disponible dans les Sims 4 Vie à la campagne se nomme Henford-on-Bagley et se divise en trois parties : on y trouve à gauche la forêt de Bramblewood ; c’est ici que vous pourrez dénicher des animaux sauvages tels que les renards, les lapins et les oiseaux. En bas se trouve la ville de Finchwick ; il s’agit d’un village ancien, construit le long d’une rivière, c’est ici qu’à lieu la foire hebdomadaire. Et enfin sur la droite Old New Henford, proposant de vastes terrains pour ceux qui souhaitent profiter du jardin.

Parce que oui, de la place il en faudra pour pouvoir vous occuper des nouveaux animaux disponibles et de votre potager. Les vaches, les lamas et les poules font leur entrée dans cette extension, pour lesquels il faudra bien évidemment leur acheter de quoi loger. Ceci se trouve en mode construction : vous trouverez le poulailler pour les poules, coqs et poussins et l’abri pour animaux pour les vaches et les lamas. Une fois installés sur votre terrain, il vous suffira de cliquer dessus en mode vie pour acheter les animaux. Les poules vous rapporteront des œufs, les vaches du bon lait frais et les lamas, de la laine pour tricoter.

En sélectionnant vos animaux vous pourrez les renommer, les nourrir, socialiser avec des interactions sociales, et juste en les survolant, vous aurez accès aux caractéristiques de l’animal : âge, bonheur, hygiène, faim, attention. De même que lorsque vous passez votre curseur sur le poulailler, vous verrez combien peut contenir ce dernier, le nombre d’œufs prêts à être ramassés, et son niveau de propreté. Egalement pour l’abri à animaux, vous verrez son niveau de propreté et de nourriture disponible. Vous pourrez également laver vos vaches ou encore tondre vos lamas, mais attention, ce ne sera pas une partie de plaisir.

Silence ça pousse

En mode construction, vous pourrez acheter des parcelles pour votre jardin afin de faire pousser vos fruits, légumes, fleurs ou encore plantes aromatiques. Vous pourrez également vous procurer des graines de fruits et légumes géants, ainsi que de l’engrais, tout simplement en cliquant sur une parcelle de jardin. Si vous êtes fier de vos fruits et légumes ou même de vos animaux, sachez qu’il existe une foire hebdomadaire qui a lieu dans la ville de Finchwick où vous pourrez présenter vos récoltes ou animaux et même gagner des prix. Pour cela, un jury examinera la marchandise de chaque concurrent et que le meilleur gagne. Pour ne rien manquer des évènements, le calendrier a été amélioré et vous propose toutes les infos à savoir sur chaque évènement directement sans devoir se déplacer.

Si vous n’avez pas le temps de faire pousser vos propres produits, dans le centre-ville de Finchwick se trouve une épicerie, à laquelle vous pourrez acheter de nouveaux ingrédients pour tester de nouvelles recettes mais également vendre votre meilleure récolte. Vous trouverez également un magasin de plantes juste en face. Sachez qu’il est également possible de trouver des ingrédients dans la forêt de Bramblewood.

Faire pousser vos propres produits est meilleur et moins cher, et vous pouvez choisir le défi Vie simple pour lequel il vous faudra vous nourrir uniquement de produits frais, à faire pousser, à récolter, ou à acheter à l’épicerie. En effet, en mode construction vous pourrez retrouver plus de détails en vous rendant dans les informations du terrain et Panneau caractéristique. C’est dans ce dernier que vous trouverez les défis de terrain. Pour cette extension, il existe donc le défi Vie simple expliqué juste au-dessus, et le défi Renards sauvages pour lequel des renards viendront saccager votre jardin et embêter vos animaux. Ces défis ne sont pas obligatoires et vous pouvez choisir à tout moment de les enlever.

Les goûts et les couleurs

Et quoi de mieux que de nouvelles tenues et coiffures pour suivre avec le magnifique paysage de la campagne. Les petites robes fleuries seront de sortie, ainsi que les bottes en caoutchouc et les chapeaux de paille. Bien sûr, s’ajoute à cela une nouvelle aspiration que vous trouverez dans la catégorie nature : gardien de la campagne. Pour la réaliser rien de plus simple, il vous faudra entre autres posséder une vache, volaille ou lama, visiter les trois nouvelles villes ou encore gagner un concours à la foire de Finchwick. Egalement, deux nouveaux traits de caractère sont disponibles : adore les animaux, et intolérance au lactose, mais ça serait dommage de ne pas pouvoir profiter du lait de sa propre vache. Et pour décorer sa maison dans le thème de l’extension, de nouveaux meubles sont également disponibles.

De plus, petite nouveauté avec cette extension, lors de la création de votre Sim – ou même s’il est déjà créé -, il vous sera possible de choisir ce qu’il aime ou non. En effet, à l’endroit où vous choisissez l’aspiration et les traits de caractère de votre Sim, vous trouverez trois catégories : couleur, genre de musique et activité, dans lesquelles vous pouvez choisir ce que votre Sim aime ou non. Par exemple il aime le rose, le fitness mais n’aime pas la country, etc. Vous avez jusqu’à 20 choix possibles au maximum. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’en choisir absolument 20 : vous pouvez très bien ne pas en choisir du tout, c’est vous qui décidez ! Vous les retrouverez dans l’onglet simologie en bas à droite de l’écran en mode Vie.

Votre Sim ne risque pas de s’ennuyer avec la nouvelle activité proposée : le point de croix. Le kit de point de croix s’achète en mode construction, et vous pourrez payer pour acheter du fil ou bien utiliser la laine de vos lamas. De plus, vous ne serez plus obligé de faire la cuisine seul car grâce à l’interaction « Cuisiner ensemble avec » lorsque vous souhaiterez faire à manger, vous pourrez choisir qui sera votre partenaire. S’il s’agit d’un enfant, il sera alors debout sur un petit tabouret pour atteindre le plan de travail.

Si vous souhaitez profiter de la campagne juste le temps d’un week-end, il est possible de réserver un cottage du côté de Bramblewood, où vous trouverez de jolis coins à pique-nique. N’oubliez pas d’acheter votre panier en mode construction ! Si vous croisez des lapins ou des volées d’oiseaux, essayer de vous lier d’amitié car grâce à cela vous pourrez installer directement dans votre jardin un abri pour lapin ou un arbre pour vos oiseaux. Ces derniers vous offriront des cadeaux et vous aideront avec votre jardin. De même que si vous croisez le gardien des créatures, n’hésitez pas à lui parler, il vous proposera des vêtements pour vos animaux.

Les habitants de Henford-on-Bagley auront des histoires à vous raconter, et si vous les aider à faire leurs commissions, ils pourraient très bien vous donner des cadeaux ou des conseils. Afin de répertorier vos connaissances sur vos nouvelles plantations, les œufs ou la laine récoltés, ou même les recettes, vous trouverez un carnet, situé à côté de votre téléphone portable qui retranscrit tout afin de ne rien oublier et en apprendre davantage.

En bref, cette extension Vie à la Campagne s’adresse à celles et ceux qui veulent s’aérer l’esprit le temps de plusieurs heures. Sans bouleverser les fondamentaux, ce nouveau pack ajoute quelques nouveautés sympathiques, avec un contenu relativement correct et rafraichissant mais aussi des détails qui continuent d’ajouter un peu d’épaisseur et de profondeur à l’expérience de jeu. Les Sims 4 est disponible sur PC et les deux générations de console. Vie à la Campagne est au prix de 39.99€.