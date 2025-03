Test Les Sims 4 Business et Loisirs : Toutes les nouveautés de l’extension

Lancez votre petite entreprise

Officialisée il y a quelques semaines, cette nouvelle extension des Sims 4 veut mettre en avant la créativité avec la possibilité de faire son petit business. Business & Loisirs porte donc bien son nom : Bienvenue dans le nouveau monde de Nordhaven, lieu de prédilection des petites entreprises. En effet, presque chaque terrain résidentiel comptera une petite entreprise : parce que oui, vous pourrez créer votre petite entreprise juste à côté de votre maison.

En mode construction, vous aurez la possibilité de délimiter les terrains accessibles au personnel, à la clientèle, ou en membre du foyer en sélectionnant directement les pièces du terrain. Il est bien sûr possible de créer sa petite entreprise sur un autre terrain que celui de son foyer. Lorsque vous souhaiterez visiter un terrain résidentiel comportant une petite entreprise, vous devrez choisir si vous souhaitez vous rendre au foyer et être considéré comme “invité”, ou alors dans l’entreprise et dans ce cas être “client”.

Comment créer sa petite entreprise ? Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre dans le panneau “Établissements possédés” en bas à droite de l’écran et de sélectionner Créer petite entreprise. Les frais de création s’élèvent à 750 simflouz et sont à régler directement. Chaque Sim ne peut gérer qu’une petite entreprise à la fois, mais chaque personne du foyer, à partir de l’adolescence, peut en créer une. Si votre foyer compte huit Sims, vous pourrez donc créer huit petites entreprises.

Suite à cela, on rentre dans le vif du sujet de la création, car c’est le moment de choisir le nom de votre petite entreprise, lui donner une petite description, choisir un logo parmi plusieurs proposés, et choisir également si vous souhaitez implanter votre petite entreprise sur le terrain résidentiel ou un autre terrain pour le local. Et enfin, il est temps de déterminer quel type d’entreprise vous souhaitez ouvrir. Bar, salon de tatouage, poterie, boîte de nuit… plus d’une dizaine de possibilités. Une fois cet élément choisi, il vous faut définir les activités qui peuvent être réalisées dans votre petite entreprise : avec plus de 70 propositions, il vous faudra en sélectionner 5 maximum : boire des boissons préparées avec le bar, écouter de la musique, faire de la poterie, se faire tatouer etc.

Plutôt poterie, tatouage ou autre chose ?

Une fois que tous ces aspects concernant votre petite entreprise sont réglés, il vous reste à gérer le personnel, définir leurs tâches, ainsi que l’uniforme si jamais vous souhaitez embaucher tout de suite. Sachez que vous pouvez démarrer votre petite entreprise en étant seul puis par la suite embaucher des salariés. Il est possible d’embaucher jusqu’à 3 salariés maximum. Vous aurez également un onglet avec l’aperçu de la situation financière.

Votre petite entreprise est créée et l’espace de travail est prêt, il ne vous reste plus qu’à ouvrir les portes de votre petite entreprise à la clientèle ! Vente de produits ou de services, à chaque ouverture, il vous faudra débourser 75 simflouz. Il est temps d’accueillir les clients, de les encaisser et de faire prospérer votre petite entreprise. Sachez qu’il est possible de vendre votre petite entreprise via le panneau par lequel vous l’avez créé. Au plus votre entreprise se développera, au plus celle-ci vous rapportera si vous décidez de la vendre.

Chaque interaction avec le client influencera sur la renommée de votre petite entreprise, à vous de les satisfaire au mieux, car à chaque niveau de renommée débloqué (il y en a 5 au total) vous obtiendrez des points d’avantages, que vous pourrez utiliser pour obtenir des récompenses qui vous donneront un coup de pouce pour votre petite entreprise. Attention cependant aux récompenses choisies puisqu’elles auront une influence directe sur la réputation de votre entreprise, à vous de la gérer au mieux.

The Office

Pour vous aider dans votre nouvelle vie de patron, l’aspiration entrepreneur estimé vous guidera dans la gestion de votre petite entreprise et fera en sorte qu’elle fonctionne. Vous aurez aussi la possibilité de choisir l’aspiration mentor magistral, pour apprendre auprès d’un mentor et en devenir un. En effet, avec un bon niveau d’une compétence, il est possible de transmettre votre savoir aux autres Sims. À partir du Tableau blanc de loisir Vive le partage disponible en mode Construction, placé dans une petite entreprise, vous pourrez animer ou assister à des évènements sociaux avec objectifs et récompenses.

Les animateurs peuvent être ados ou adultes ayant une compétence d’un niveau d’au moins 5, et les participants verront leur compétence augmenter plus vite lors de ces ateliers de loisir. Pour certaines compétences, il vous faudra avoir à disposition certains objets (comme un chevalet pour la compétence peinture par exemple) qui devront être placés proche du tableau blanc. Le terrain pour ces ateliers est délimité en mode construction. À vous de partager votre savoir dans n’importe quelle compétence et de gagner quelques simflouz en contrepartie.

Plutôt poterie ou tatouage ?

Si vous possédez un tableau blanc dans votre propre petite entreprise, ces ateliers pourront être animés par vous-même, mais également par un de vos employés à partir du moment où celui-ci a le niveau requis pour la compétence, cette tâche lui a été attribuée, les objets nécessaires sont placés et que cette fonctionnalité est activée sur le tableau blanc.

Et en parlant de compétences, deux nouvelles font leur apparition. Premièrement, la compétence poterie : il est possible de fabriquer vos propres céramiques, de débloquer différents modèles au fur et à mesure que vous développez cette compétence, et de vendre vos œuvres. Et enfin la compétence tatouage, vous débloquerez des tampons et pochoirs à mesure que la compétence augmente, et vous pourrez même créer vos propres tatouages dans Créer un Sim dans le mode peinture. Vous pourrez utiliser des modèles d’autres joueurs dans la galerie et partager les vôtres. Vous aurez aussi de nouvelles tenues et coiffures disponibles ainsi que de nouveaux traits de caractère.

Les quartiers de Gammelvik et Iverstad regorgent d’activités en groupe. Chaque jour, vous pouvez profiter d’une activité en plein cœur du quartier et développer vos compétences auprès d’un mentor. Un panneau est disponible auprès de ces activités pour vous informer des activités à venir, celles en cours, et il est même possible d’activer des notifications pour ne rien louper.

Et enfin dernières petites nouveautés dans cette nouvelle extension : les recettes de famille. Il est possible de créer de nouvelles recettes en sélectionnant un réfrigérateur, une cuisinière ou le livre de cuisine Recettes de famille de mamie et de choisir Recettes de famille. Suite à cela, vous devrez choisir une recette de base disponible en fonction du niveau de cuisine du Sim qui crée la recette, puis un ingrédient secret, disponible parmi 23 possibilités, et enfin une touche spéciale. Cette dernière influencera l’état d’esprit du Sim qui mangera le plat réalisé avec cette recette de famille. Par exemple augmentera la durée des états d’esprit Heureux ou Inspiré.

Ces touches spéciales doivent être débloquées pour être utilisées. De plus, une touche spéciale ne peut être utilisée que pour une seule recette, si vous souhaitez utiliser une touche spéciale déjà utilisée, cela supprimera la recette créée précédemment avec celle-ci. Vous devrez également donner un nom à votre recette. Toutes ces nouvelles recettes peuvent être transmises à un autre Sim à partir du moment où les deux Sims ont une bonne relation et celui qui reçoit la recette a le niveau de compétence requis pour la réaliser. Pour cela, comme vous utilisez une recette de base pour votre nouvelle recette, vérifiez si le Sim est capable de réaliser cette recette de base.

Bref, cette nouvelle extension des Sims 4 ne réinvente pas la roue, mais elle a le mérite d’apporter des activités intéressantes à faire. En proposant de lancer son propre business, celle-ci permet de concilier métiers de passion et nouvelles perspectives professionnelles. Si vous aimez personnaliser, gérer votre boutique et manager votre carrière, Les Sims 4 Business & Loisirs peut se rajouter sur votre liste et s’adapte aussi parfaitement aux autres extensions. Mais si c’est votre première intention d’achat pour une extension, d’autres sont peut-être à prioriser, celle-ci ne réinventant rien de fondamental.