Les Sims 4 Business et Loisirs annoncée, voici la date et les premières informations

Un pack pour réaliser ses rêves de vie

Malgré ses dix années de longévité, Les Sims 4 n’arrête pas de se gaver de nouveaux contenus, tous plus payants les uns que les autres (ne soyons pas mauvaise langue, le free-to-play accueille parfois quelques mises à jour gratuites au détriment de corriger ses bugs). Après l’Amour Fou et une extension centrée sur la mort, la simulation de vie vient d’annoncer Les Sims 4 Business et Loisirs, un nouveau pack d’extension qui sortira le 6 mars prochain sur PC et consoles. L’objectif de cette extension, introduire des compétences inédites et la possibilité pour les Sims de créer et gérer leurs propres petites entreprises. Quel timing vu l’actualité qui concerne les auto-entrepreneurs actuellement.

Parmi les ajouts notables, la compétence « Tatouage » permet aux Sims de proposer des tatouages prédéfinis, personnalisés ou d’hommage à d’autres Sims. La compétence « Poterie » fait également son apparition, permettant aux Sims de créer des objets décoratifs et fonctionnels tels que des services à thé, des pots de fleurs ou des brûle-encens. Les Sims les plus expérimentés pourront même pratiquer le kintsugi, l’art japonais de la réparation des céramiques cassées, pour produire des pièces uniques.

Le pack introduit également la ville de Nordhaven, un lieu riche en histoire et propice aux activités créatives, parfait pour lancer sa petite entreprise. Les quartiers de Gammelvik et Iverstad offrent de nombreuses occasions de rencontrer des Sims partageant les mêmes passions. Les activités de loisir en groupe sont idéales pour nouer de nouvelles amitiés ou trouver un mentor.

Rendez-vous donc le 6 mars 2025 pour la sortie du pack d’extension Les Sims 4 : Business et Loisirs. Celui-ci sera disponible au téléchargement au prix de 39,99 €. On vous en reparlera plus longuement d’ici là.