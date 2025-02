Les Sims 4 annonce le retour d’une fonctionnalité qui avait été oubliée, les cambriolages font leur retour

Le cambrioleur de retour

Bien qu’il ne soit pas le personnage le plus apprécié par les joueurs et les joueuses, le cambrioleur des épisodes précédents va faire son retour dans les Sims 4. Dès aujourd’hui, via la dernière mise à jour déployée, il est ainsi possible de retrouver la mécanique des cambriolages, avec tout ce que cela implique, de sa musique angoissante à la possibilité de se faire voler. Pensez à bien installer une alarme dans votre chez-vous !

Histoire d’adapter le retour de cette fonctionnalité aux Sims 4, il sera aussi possible de se défendre de différentes manières. Par exemple, si vous avez l’extension Chiens & Chats, votre doggo pourra pourchasser la cambrioleuse tandis que les possesseurs du pack Loups-garous pourront l’intimider. On nous promet une cinquantaine de réactions uniques à travers l’ensemble des packs et 37 interactions que l’on peut choisir en fonction. Et pour les personnes qui aiment se faire cambrioler, un nouveau défi de terrain Cambriolages en série est disponible. En l’activant, les vols sont plus fréquents et les alarmes ne fonctionneront pas toujours comme il faut.

Business et Loisirs arrive

Profitons-en pour rappeler que le prochain pack payant, Business et Loisirs, sortira le 6 mars prochain sur PC et consoles et vous permettra de lancer votre propre petit commerce. Un trailer de gameplay a été dévoilé et l’on vous en reparlera plus longuement très prochainement sur le site.