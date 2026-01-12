Maxis promet que les valeurs de la série Les Sims ne changeront pas avec le rachat d’Electronic Arts

Une promesse avant l’arrivée de nouvelles personnes aux commandes

Lors de ses vœux pour la nouvelle année, Maxis a voulu faire passer tout un message à propos de l’avenir de la licence Les Sims, à commencer sur ce qui ne changera pas malgré ce rachat :

« Les Sims existent depuis plus de 25 ans, et cela fait donc plus de deux décennies que nous affichons fièrement notre anticonformisme. Nous jouons avec les règles, les tordons et, quand l’inspiration frappe, les renversons complètement. Nos mondes ont toujours été décalés. Nous célébrons la marginalité et cultivons notre obsession pour les détails qui font de la vie… la vie. Depuis le début, nos valeurs ont été à la base de tous nos choix. Tous les risques pris, toutes les fonctionnalités ajoutées et toutes les folles histoires créées par notre communauté viennent des valeurs que nous défendons. Elles sont le reflet de notre vision pour cette franchise et de la passion des équipes qui l’ont conçue et qui continuent de la concevoir, partout dans le monde. Elles sont à l’origine du jeu Les Sims. »

Le studio rappelle donc que la série restera fidèle à ses valeurs, ou plutôt à ses piliers, au nombre de cinq, à savoir la créativité, le divertissement, les choix, la communauté, et l’inclusion. C’est sans doute ce dernier point qui est le plus remis en question par cette acquisition, étant donné que les nouveaux patrons d’EA sont plutôt réfractaires à cette valeur :

« Nous voulons dépeindre l’intégralité du spectre des identités et des expressions personnelles afin de représenter et de célébrer la diversité de nos joueurs et joueuses. Nous créons des fonctionnalités qui les laissent créer des Sims à leur image, afin d’explorer leurs identités sans jugement. C’est un travail sans fin. Nous continuons d’apprendre, de mûrir et de trouver de nouvelles façons de représenter chaque personne. »

Maxis voulait aussi prendre la parole pour évoquer brièvement le futur de la série, qui n’est pas franchement prometteur à l’heure actuelle étant donné la mise à mort d’un cinquième épisode. Le studio rappelle qu’il continue de travailler sur des jeux PC, consoles, mais aussi mobiles, comme Project Rene qui a maintenant évolué vers un format plus « collaboratif » et qui arrivera sur smartphone. Pour autant, on nous promet que les expériences en solo ne sont pas écartées, bien au contraire :

« Le coeur de la série Les Sims une simulation de vie solo immersive, riche en systèmes complexes, en scénarios captivants et offrant une grande liberté d’action. Cet héritage perdure. Nous continuerons à proposer du contenu et des mises à jour pour Les Sims 4 et nous nous engageons à améliorer constamment l’expérience de jeu. Les modes solo sur PC et consoles resteront toujours au centre de nos préoccupations, et plus de la moitié de notre équipe de développement internationale est dédiée aux Sims 4 et à son évolution future. Plus d’informations dans les prochains mois ! »

Attendez-vous donc à ce que Les Sims 4 reçoive encore pas mal de contenu au cours de cette année 2026.